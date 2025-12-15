Más edificios en las Comunas 12 y 13

Por los barrios de las Comunas 12 y 13, cada vez se construyen más edificios. Las opiniones se dividen entre los que añoran un barrio de casas bajas y los que ven como algo positivo a las nuevas construcciones.

Una vecina nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “En el barrio de Núñez, en la esquina de Av. Crámer e Iberá, enfrente de la casa tan famosa del pediatra, funcionaba un precioso vivero. Hoy lo están demoliendo para hacer un monstruoso edificio en nuestro querido barrio”.

Las opiniones de los vecinos

“Así están destruyendo todo”.

“El vivero y la propiedad no eran muy lindos”.

“¡Qué tristeza! ¡Qué impotencia! Están demoliendo la historia patrimonial del barrio”.

“Es el progreso en la ciudad”.

“Y las casas de alrededor se van a quedar sin el hermoso sol, gracias a los emprendimientos que todo lo tapan y son construidos sin respetar arquitectura propia del barrio, y sin criterio estético alguno, ni estudio de impacto ambiental. Y eso sin contar que no hablamos de infraestructura de servicios públicos (cloacas, gas, electricidad)”.

“La modernización está llegando a todos lados”.

“El calor en CABA es también producto de los edificios espantosos al mejor estilo cajoneras”.

Más opiniones

“El vivero ya había destruido por completo la vivienda o local comercial en cuestión. No tenía ningún valor patrimonial ni arquitectónico. De hecho no estaba catalogado como tal. Si fuera de otra manera no se podría haber aprobado el nuevo proyecto. El Código de Planificación Urbana fomenta la construcción a ciertas alturas bien definidas en cada zonificación. Es decir que el Estado decide el perfil morfológico de la ciudad como en cualquier lugar civilizado. No se construye lo que al desarrollador le da la gana. Después si el edificio es bueno o malo, es otro tema”.

“Esa esquina era un desastre hace mucho tiempo. No mezclemos. No tirarán abajo una casa hermosa, cuidada y patrimonio cultural”.

“Todos queremos barrios bajos pero si fuésemos dueños de ese terreno seguro lo venderíamos”.

“¿Cuál sería la destrucción? ¿Reemplazar un local feo por otra construcción?”.

“Reemplazar una casa por un edificio de 40 departamentos sin cocheras no es progreso, es un desastre. Si los edificios y la acumulación de gente darían calidad de vida, Balvanera sería el barrio más cotizado. Sin embargo, lejos está de serlo”.

“Si hacen 50 cocheras en todos los edificios, se llenaría el barrio de autos y el caos sería peor”.

