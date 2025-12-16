Este martes 16 de diciembre de 2025, se produjo una explosión en el barrio de Belgrano. El hecho ocurrió en Mendoza al 2600 entre Amenábar y Moldes. Los Bomberos de la Ciudad se desplazaron por aparente fuga de gas en un inmueble de planta baja y 8 pisos. Evacuaron los últimos 3 pisos del inmueble.

Aparentemente por acumulación de gases bajo tierra, próximo a las cámaras de inspeccion a la red cloacal, se produjo una explosión. Se vió afectada la zona de la vereda y una escalera de dos escalones que da acceso al hall del inmueble.

Personal de Metrogas, realizó una inspección y no se percibió olor a gas. Se establecieron las condiciones de seguridad del lugar.

