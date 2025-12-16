Algunas personas sostienen que circular por el barrio en bicicleta es la mejor opción. Tal es el caso de un vecino que nos envió la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “No hay forma más efectiva de moverse por Belgrano, Núñez, Palermo, en horas pico que en bicicleta. Sin estrés, sin ansiedad, sin violencia, contribuyendo a combatir el sedentarismo y sin contaminar el medio ambiente”. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:

“Usen la bicicleta, les cambia la vida”.

“Para disfrutar de un paseo, la bicicleta es fantástica pero para ir a trabajar, no tanto”

“La bicicleta no es para todos. Por ejemplo, para alguien que vive en Lugano y todos los días se traslada hasta Belgrano para ir a trabajar. Es un trayecto muy largo para hacerlo en bicicleta. Tampoco para algunas personas mayores que no están en condiciones de movilizarse en bicicleta”.

“El ejercicio hace muy bien a la salud”.

“Las sociedades más avanzadas alientan el uso de las bicicletas y desalientan el uso de los autos”.

Más opiniones

“Tendrían que patentar las bicicletas y obligarlos a tener un seguro. No puede ser que compliquen la vida de peatones y automovilistas. Alguna sanción tienen que tener porque hacen lo que quieren”.

“Algunos ciclistas deberían aprender las reglas básicas de seguridad vial. Se creen dueños de la ciudad. No tienen ni el más mínimo respeto por el peatón y pasan los semáforos en rojo”.

“Muchos critican a los ciclistas porque dicen que incumplen las reglas de tránsito, pero no advierten que hay automovilistas que manejan usando el celular o dejan el auto en doble fila. También hay peatones que cruzan por cualquier lado. Todos debemos cumplir las reglas”.

“Mientras algunos se quejan de los ciclistas, yo no paro de ver como casi atropellan gente los autos y los colectivos”.

“Yo, viajo por el barrio en bicicleta. Voy más rápido que en colectivo. ”.

“Muchas personas adultas mayores que pueden andar en bicicleta, la usan. Y por cada bici que va por ahí, es un auto menos que estorba llevando en promedio a una sola persona. La fluidez no está dada por velocidad, sino por el espacio que ocupa el vehículo. 11 de septiembre es ancha, aún con ciclovía hay dos carriles pero uno siempre queda bloqueado por autos en doble fila. Y donde ahora hay ciclovía, antes había coches estacionados, quedando ese espacio inutilizado para la circulación. Al haber ciclovía, se habilita un carril seguro para los ciclistas y se fomenta más el uso de las bicicletas”.

