El pasado 20 de noviembre por la noche, se realizó un megaoperativo en la obra de ampliación del Puente Labruna, al lado de la cancha de River, para colocar 6 vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una. La ampliación del puente sobre las avenidas Lugones y Cantilo es una obra que mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno Porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.
Beneficios
Beneficiará a más de 350.000 personas que frecuentan diariamente la zona. Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Av. Cantilo) y otros dos en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la Av. Lugones desde Ciudad Universitaria). Para colocar la nueva base del puente, durante la madrugada estuvo cerrada la Avenida Lugones a la altura de Udaondo. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo. El puente tendrá una nueva pasarela peatonal: se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 metros entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 m.
También habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte). El puente vincula al estadio Monumental, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de gradua-dos del Liceo Naval, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.
A menos de 2 km del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa. Un túnel para vehículos que pasa-rá por debajo de la Avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Obra de ampliación del Puente Labruna”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.