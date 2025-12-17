El pasado 20 de noviembre por la noche, se realizó un megaoperativo en la obra de ampliación del Puente Labruna, al lado de la cancha de River, para colocar 6 vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una. La ampliación del puente sobre las avenidas Lugones y Cantilo es una obra que mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno Porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.

Beneficios

Beneficiará a más de 350.000 personas que frecuentan diariamente la zona. Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Av. Cantilo) y otros dos en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la Av. Lugones desde Ciudad Universitaria). Para colocar la nueva base del puente, durante la madrugada estuvo cerrada la Avenida Lugones a la altura de Udaondo. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo. El puente tendrá una nueva pasarela peatonal: se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 metros entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 m.

También habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte). El puente vincula al estadio Monumental, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de gradua-dos del Liceo Naval, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de 2 km del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa. Un túnel para vehículos que pasa-rá por debajo de la Avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Obra de ampliación del Puente Labruna”