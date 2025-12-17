Mi Belgrano

Obra de ampliación del Puente Labruna

Dic 17, 2025 #Obras, #Puente Labruna

El pasado 20 de noviembre por la noche, se realizó un megaoperativo en la obra de ampliación del Puente Labruna, al lado de la cancha de River, para colocar 6 vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una. La ampliación del puente sobre las avenidas Lugones y Cantilo es una obra que mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria, y es parte del plan del Gobierno Porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte.

Beneficios

Beneficiará a más de 350.000 personas que frecuentan diariamente la zona. Con esta intervención, los usuarios tendrán un viaducto de 2 carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Av. Cantilo) y otros dos en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la Av. Lugones desde Ciudad Universitaria). Para colocar la nueva base del puente, durante la madrugada estuvo cerrada la Avenida Lugones a la altura de Udaondo. Se estima que la obra terminará en agosto del año próximo. El puente tendrá una nueva pasarela peatonal: se eliminará el actual cruce para peatones y se sumará un nuevo paso de 4 metros entre los viaductos, más ancho y seguro, con una bicisenda de 2,4 m.

También habrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria (Belgrano Norte). El puente vincula al estadio Monumental, al Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación y al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte, el centro de gradua-dos del Liceo Naval, el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

A menos de 2 km del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa. Un túnel para vehículos que pasa-rá por debajo de la Avenida Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia.

