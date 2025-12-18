Un vecino nos mandó la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Cada reparación o cambio de postes, hace que desaparezcan los cestos de basura sobre La Pampa entre Cuba y 3 de febrero. Antes en la zona, había uno en cada esquina. Cada vez tenemos menos”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:

“Yo los veo por todos lados”.

“Por donde dice el vecino hay muy poquitos, hay manzanas sin un solo tacho”.

“Me harté de reclamar al Gobierno de la Ciudad pidiendo que coloquen cestos de basura. Me dicen que sí y nunca los ponen”.

“Han desaparecido la mayoría que había por el barrio de Belgrano”.

“Quedan pocos porque los rompen o se los roban y no los reponen”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cestos de basura”