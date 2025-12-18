Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Basura Correo de Lectores

Cestos de basura

Dic 18, 2025 #Basura, #Cestos de Basura
Cestos de basura

Un vecino nos mandó la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Cada reparación o cambio de postes, hace que desaparezcan los cestos de basura sobre La Pampa entre Cuba y 3 de febrero. Antes en la zona, había uno en cada esquina. Cada vez tenemos menos”.

Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:

  • “Yo los veo por todos lados”.
  • “Por donde dice el vecino hay muy poquitos, hay manzanas sin un solo tacho”.
  • “Me harté de reclamar al Gobierno de la Ciudad pidiendo que coloquen cestos de basura. Me dicen que sí y nunca los ponen”.
  • “Han desaparecido la mayoría que había por el barrio de Belgrano”.
  • “Quedan pocos porque los rompen o se los roban y no los reponen”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cestos de basura”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Obra de ampliación del Puente Labruna

Explosión en el barrio de Belgrano

Por el barrio en bicicleta

Te has perdido

Archivo Basura Correo de Lectores

Cestos de basura

18 diciembre, 2025 admin
Archivo Obras

Obra de ampliación del Puente Labruna

17 diciembre, 2025 admin
Archivo Belgrano Bomberos

Explosión en el barrio de Belgrano

16 diciembre, 2025 admin
Archivo Bicicletas Tránsito

Por el barrio en bicicleta

16 diciembre, 2025 admin