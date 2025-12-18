Un vecino nos mandó la foto que acompaña esta nota, junto con el siguiente mensaje: “Cada reparación o cambio de postes, hace que desaparezcan los cestos de basura sobre La Pampa entre Cuba y 3 de febrero. Antes en la zona, había uno en cada esquina. Cada vez tenemos menos”.
Otros vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto:
- “Yo los veo por todos lados”.
- “Por donde dice el vecino hay muy poquitos, hay manzanas sin un solo tacho”.
- “Me harté de reclamar al Gobierno de la Ciudad pidiendo que coloquen cestos de basura. Me dicen que sí y nunca los ponen”.
- “Han desaparecido la mayoría que había por el barrio de Belgrano”.
- “Quedan pocos porque los rompen o se los roban y no los reponen”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cestos de basura”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.