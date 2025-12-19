Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Médico Profesionales Salud Tercera Edad

Especialista en Clínica Médica y Geriatría

Dic 19, 2025 #Clínica Médica, #Geriatría, #Médico, #Salud
Especialista en Clínica Médica y Geriatría

El Médico Fernando Martín Carballo (M.N. 128.901) es especialista en Clínica Médica y Geriatría.

Atiende: Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores.

Ofrece asesoramiento a familiares de Adultos Mayores.

Consultorio, Videoconsulta, Consulta a Domicilio.

Para más información pueden visitar su Instagram: @fmc.medico o enviar un Email a: ferdoc27@gmail.com o mandar un mensaje por WhatsApp al: 11 6540 7604.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Especialista en Clínica Médica y Geriatría”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

No pagues impuestos de más

Compro Antiguedades al contado

Gasista Matriculado

Te has perdido

Archivo Chicos Conciertos Museos Solidaridad

Juntos por la alegría de los chicos

19 diciembre, 2025 admin
Buenos Aires Diario MBMC Noticias

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Diciembre 2025

19 diciembre, 2025 admin
Clasificados Médico Profesionales Salud Tercera Edad

Especialista en Clínica Médica y Geriatría

19 diciembre, 2025 admin
Archivo Basura Correo de Lectores

Cestos de basura

18 diciembre, 2025 admin