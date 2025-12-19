Con una historia y un presente de plena significación para nuestro barrio, el Museo Histórico Sarmiento y el Hospital Pirovano, juntos por la alegría de los chicos. En el marco del concierto de fin de año del Museo (Cuba 2079) que tendrá lugar el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:30 horas, se invita al público a asistir y acompañar con la donación de juguetes que serán entregados al área de pediatría del Hospital. La entrada es gratuita. La capacidad de la sala es limitada (el ingreso es por orden de llegada).

El edificio del Museo Histórico Sarmiento (antigua municipalidad del barrio de Belgrano) se inauguró en 1872. Veinticuatro años después, en 1896, abrió sus puertas el Hospital Pirovano. Desde 1938, Museo y Hospital comparten su condición de instituciones emblemáticas en la zona.

Este concierto reunirá a los ensambles ResMiranda Voces Femeninas y Unocteto para compartir parte de la música trabajada durante el año, a la que se sumará una sección especialmente dedicada a la Navidad. El encuentro culminará con todos los intérpretes unidos en un cierre común, celebrando la música, la colaboración y la alegría de cantar juntos.

Unocteto

Es un ensamble vocal de reciente creación que reúne a destacadas y destacados intérpretes del panorama coral argentino. Bajo la dirección de Alexis Ruiz, el proyecto nace del deseo de explorar la riqueza de la música vocal a cappella en toda su diversidad. Abarcando tanto el repertorio académico como las tradiciones populares de diferentes épocas y geografías. Sus integrantes forman parte de agrupaciones de gran trayectoria, como el Coro Polifónico Nacional, el Grupo de Canto Coral (GCC), ResMiranda Voces Femeninas, entre otros referentes de la escena musical de Buenos Aires. Con una sólida formación artística y un profundo compromiso con la interpretación coral, Unocteto busca ofrecer al público una experiencia sonora refinada, expresiva y cercana, donde la voz se convierte en un espacio de encuentro y emoción compartida.

ResMiranda

Grupo vocal femenino independiente integrado por cantantes profesionales del medio musical de Buenos Aires. Su misión es interpretar y difundir música escrita o arreglada especialmente para este tipo de formación, abordando repertorios de distintas procedencias y estéticas. Fundado en 2022, el ensamble se caracteriza por construir programas a partir de una coherencia musical y conceptual. Su primer concierto, en diciembre de ese año, presentó “A Ceremony of Carols” de Benjamin Britten. En 2023 ofreció un programa dedicado al romanticismo alemán y, más tarde, “ResMiranda de Tradición”, un recorrido por música argentina en versiones corales. En 2024 estrenó “Espectral”, un concierto que explora sonoridades de obras sacras y profanas de distintos períodos de la música occidental, invitando a una experiencia profunda, conmovedora e introspectiva.

