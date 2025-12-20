El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 21 de diciembre de 2015 a las 14 horas se proyectará: Colateral en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Colateral es una película estadounidense del año 2004 que fue dirigida por Michael Mann. Sinopsis: Max (Jamie Foxx) lleva doce años detrás del volante de su taxi y ha visto casi todo. Las caras pasan por el retrovisor, la gente y los lugares entran y salen de su vida. Pero una noche, en Los Ángeles, se ve obligado a llevar como pasajero a un asesino a sueldo (Tom Cruise) que está decidido a cumplir un encargo a toda costa.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Colateral en el Sarmiento”