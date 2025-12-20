El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 21 de diciembre de 2015 a las 14 horas se proyectará: Colateral en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Colateral es una película estadounidense del año 2004 que fue dirigida por Michael Mann. Sinopsis: Max (Jamie Foxx) lleva doce años detrás del volante de su taxi y ha visto casi todo. Las caras pasan por el retrovisor, la gente y los lugares entran y salen de su vida. Pero una noche, en Los Ángeles, se ve obligado a llevar como pasajero a un asesino a sueldo (Tom Cruise) que está decidido a cumplir un encargo a toda costa.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Colateral en el Sarmiento”
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.