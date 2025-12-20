Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Colateral en el Sarmiento

Colateral en el Sarmiento

El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 21 de diciembre de 2015 a las 14 horas se proyectará: Colateral en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Colateral es una película estadounidense del año 2004 que fue dirigida por Michael Mann. Sinopsis: Max (Jamie Foxx) lleva doce años detrás del volante de su taxi y ha visto casi todo. Las caras pasan por el retrovisor, la gente y los lugares entran y salen de su vida. Pero una noche, en Los Ángeles, se ve obligado a llevar como pasajero a un asesino a sueldo (Tom Cruise) que está decidido a cumplir un encargo a toda costa.

