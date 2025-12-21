Recibimos muchos reclamos de vecinos quejándose por la basura tirada en las calles, especialmente alrededor de los contenedores. A continuación, enumeramos algunos:

“El contenedor de Blanco Encalada entre Av. Balbín y Zapiola, generalmente está con basura tirada en cualquier lado”.

“Era mejor cuando no habían contenedores”.

“Por un arreglo, la calle Teodoro García entre Cabildo y 3 de Febrero estuvo cortada al tránsito por varios días. El camión recolector no pasaba y la basura estaba tirada en cualquier parte”.

“Está mal calculada la cantidad de contenedores de basura con respecto a la cantidad de vecinos que los utilizan en Dorrego casi Santa Fé”.

“Más edificios, más familias, más basura, los contenedores no alcanzan”.

“Está mal echo el nuevo sistema que quisieron implementar. Esas tapas no funcionan, se llena la mitad del contenedor por dentro”.

“Quienes revuelven, dejan la mitad tirado, eso lamentablemente no cambia más”.

“El camión pasa dos veces por día, pero en cualquier horario”.

