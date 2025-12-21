Mi Belgrano

Dic 21, 2025 #Basura, #Contenedores, #Correo de Lectores
Recibimos muchos reclamos de vecinos quejándose por la basura tirada en las calles, especialmente alrededor de los contenedores. A continuación, enumeramos algunos:

  • “El contenedor de Blanco Encalada entre Av. Balbín y Zapiola, generalmente está con basura tirada en cualquier lado”.
  • “Era mejor cuando no habían contenedores”.
  • “Por un arreglo, la calle Teodoro García entre Cabildo y 3 de Febrero estuvo cortada al tránsito por varios días. El camión recolector no pasaba y la basura estaba tirada en cualquier parte”.
  • “Está mal calculada la cantidad de contenedores de basura con respecto a la cantidad de vecinos que los utilizan en Dorrego casi Santa Fé”.
  • “Más edificios, más familias, más basura, los contenedores no alcanzan”.
  • “Está mal echo el nuevo sistema que quisieron implementar. Esas tapas no funcionan, se llena la mitad del contenedor por dentro”.
  • “Quienes revuelven, dejan la mitad tirado, eso lamentablemente no cambia más”.
  • “El camión pasa dos veces por día, pero en cualquier horario”.

