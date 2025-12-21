Aquí encontrás los avisos clasificados del barrio de Belgrano y alrededores. Los comerciantes, emprendedores, vendedores y profesionales que quieran a dar a conocer su producto o servicio, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

DR. NICOLÁS CORBETTO: Contratos, sociedades, trámites IGJ, alimentos, régimenes de comunicación, sucesiones y divorcios. Lo pueden contactar por Email: nrcorbetto@hotmail.com o por WhatsApp: 9 236 4657635.

INGENIERO AGRIMENSOR JOSÉ MARÍA SEOANE (MATRÍCULAS: 2910 – PCIA. BS. AS. 3634 – CABA: Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

ALQUILER MONOAMBIENTE EN VILLA PUEYRREDÓN: $ 320.000. Av. Nazca al 4800. $190.000 expensas. Departamento de 32 m². 17 años. 1 baño. Muy Bueno. Frente. Noroeste. Apto profesional. 1 ambiente. Muy Luminoso. Amplio y cómodo con balcón al frente. Con pisos de parquet. Placard con interiores completos. Baño completo. Cocina abierta al ambiente. Edificio tranquilo y además tiene laundry. Para más información: hacer un clic aquí.

ZIA DORITA: Vení a degustar un rico café con una sabrosa pastelería, promos inigualables y los helados artesanales más cremosos y exquisitos en la esquina más dulce de Belgrano. Echeverría 2599 esquina Amenábar. Para más información visitá el Instagram: @ziadorita o envía un mensaje por WhatsApp al: 11-3831-7578.

CLASES DE MATEMÁTICA: La Profesora Gabriela, con 30 años de experiencia, brinda Clases de Apoyo de Matemática (Nivel Primario – Secundario – Universitario). Para más información, la pueden contactar por WhatsApp al: 11 6979 3868.

CLASES DE LITERATURA: María Marín brinda clases de de Literatura. Gramática. Escritura Online. Aprendé y no pierdas el año. Consultas por WhatsApp al: 15-6495-2733.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES INTERNACIONALES: Cursos para ingreso a Escuela ORT para nivel primario y secundario. Acompañamiento y entrenamiento para matemáticas, lengua e inglés. Para más información visita la Web: www.integracapacita.com.ar o enviá un WhastApp al: 11-3758-6838.

CLASES DE COMPUTACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Notebooks, celulares, tabletas. Clases personalizadas para adultos y adultos mayores, para mejorar sus habilidades digitales para el trabajo y la vida personal. También brindamos talleres para docentes: Uso de herramientas de inteligencia artificial para potenciar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para más información sobre las clases de computación y nuevas tecnologías pueden consultar por Email: educacion.digital.creativa@gmail.com o por WhatsApp al 11-6580-7610.

CLASES PARTICULARES: Primario, Secundario, CBC. Podés contactar a Silvina por WhatsApp: 11-5014-0347.

COMPRAMOS ANTIGÜEDADES DE TODO TIPO: Relojes, joyas, diseño, adornos y más. Pueden realizar sus consultas por WhatsApp a Silvina: 15-5134-9538.

PRINCE COMPUTACIÓN: Compra y venta de computadoras. También notebooks, componentes y LED. Además se reparan monitores LED y se realiza servicio técnico en el día. Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro. Email: princecomp2002@yahoo.com.ar / WhatsApp: 11-6576-6622.

COMPRO ANTIGÜEDADES AL CONTADO: Al mejor precios. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por Email: trinidadborgobello@gmail.com o por WhatsApp: 11-6901-7641.

MIHURA: Administración de Consorcios en Belgrano. Resoluciones deudas ARCA – Suterh – Juicios. Asesoramiento permanente. Control estados contables y gastos. Para más información los pueden contactar por Email: admconsorciosmihura@hotmail.com o por WhatsApp: 11 6487 6031.

YEANNES: Administración de Consorcios Yeannes. Consultas y solicitudes al E-mail: albertyeannes@gmail.com o pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5003-3966 de lunes a jueves de 10 a 16 horas.

DF: Administración de Consorcios. Honestidad y eficiencia en la ejecución. Para más información pueden contactarse por Email: denisefridman@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-3427-8080.

GRUPO METROPOLITANO: Seguridad y vigilancia integral privada. Consorcios, Bancos, Oficinas, Fábricas, Sanatorios, Comercios, etc. Para más información pueden enviar un Email a: ventas-gms@outlook.com o llamar por teléfono: 11-4373-4733.

ESTUDIO CONTABLE: Marcelo Iglesias brinda un asesoramiento integral. Para más información lo pueden contactar por Email a: estudiomiglesias@gmail.com o por WhatsApp al: 11-5018-9544.

CONTADORA PAULA LARES RODRÍGUEZ (Mat: Tomo 409 – Folio 147): No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422.

CARRERAS Y CURSOS EN ICEA: Grafología, Consultoría Psicológica – Counseling, Liderazgo Ontológico – Coaching y Recursos Humanos. Grafología, Diplomatura en Sexualidades, Diplomatura en Desarrollo Personal y Consumos Problemáticos. Informes y Consultas por Email: secretaria@icea.com.ar o por WhatsApp: 11-6402-3830.

DECOMOBI: Cursos decoración y diseño semi-presenciales en sede Núñez y Centro. Si sentís ocasión por el diseño y la decoración y te interesa incorporar herramientas que te permitan crear espacios confortables, estéticos y funcionales: ¡Este curso es para vos!. Para más información se pueden comunicar por Email: decomobi.centro@gmail.com o por Instagram: @decomobi.centro o por WhatsApp: 11-4412-4224.

GRAN PARRILLA CRAMER: Av. Ricardo Balbin 2782. Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas. Comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

LA HOLANDESA: La fiambrería del Bajo Belgrano. Está ubicada en Migueletes 1984. Su teléfono: 4787-5533.

EL VIEJO TIMÓN: Pescadería en Villa Urquiza (DR. P. RIVERA 5300) que ofrece pescado fresco todos los días. Se realizan ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO DE 10 A 13 HORAS. Pueden comunicarse por Teléfono al: 4524-7404 o por WhatsApp al: 11-2389-3006.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA GALLO: Yoga y Gimnasia. También Taekwondo. Cuentan con espacio para otras actividades. Para más información pueden visitar el Instagram: @institutogallo o enviar un mensaje por WhatsApp a: 11-6484-4644.

TARGET GYM: Un lugar diferente para entrenar todo el año. Múltiples actividades y clases. Salas climatizadas. Sector musculación. Máquinas de última generación. Personal calificado que te ayudará en tu entrenamiento. Están ubicados en Av. Cabildo 3349, en el barrio de Núñez. Para entrenar todo el año, andá a Target Gym. Para más información seguí el Instagram: @targetgymnunez

FARMACIA SUPERI: Está ubicada en La Pampa y Superí. Realiza envíos a domicilio. Consultas o pedidos por WhatsApp al: 11-6802-0346.

FARMACIA PLAZA ALBERTI: Recetas magistrales y homeopatía. Los pueden contactar por Email: farmaciaplazaalberti@gmail.com o por teléfono: 4782-3112.

FARMACIA WASHIGTON: Obras sociales. Tarjetas de Crédito. Laboratorio. Envíos a domicilio. La Pampa 4000. Se pueden contactar por teléfono: 4555-7454 o 4553-5913.

CLASES DE ITALIANO ON-LINE: Para principiantes y avanzados. Ofrece prácticas de conversación y preparación para exámenes internacionales. Para más información sobre las clases de Italiano, pueden visitar la Página Web: www.italianoclases.com O contactarlo por WhatsApp al: 11-3075-1953.

LILIANA ROSELLI: Ofrece servicios inmobiliarios. Para más información podés visitar la Web: www.liliroselli.com.ar el Instagram: @lili.roselli.propiedades o contactarla por WhatsApp al: 11-4071-7758.

EC PROPIEDADES: Además de la venta y alquiler de propiedades, administramos alquileres. Para más información nos pueden enviar un mensaje por Email a: info@ecpropiedades.com.ar o por WhatsApp al: 11-5155-7267.

CENTRAL REAL ESTATE ARGENTINA: La mejor experiencia inmobiliaria. 800 ciudades, 4800 oficinas, más de 70 países, 134.000 asociados de ventas. Para más información los pueden visitar en Mendoza 1962 (barrio de Belgrano), visitar la Página Web: www.centralre.com.ar o contactarlos por por Email al: central@maxre.com.ar o por WhatsApp al: 11-3228-0907.

HUELLITAS HOSPEDAJE: Hotel Canino y Felino en el barrio de Belgrano. Está abierto los 365 días del año y la atención es personalizada. Para más información pueden visitar el Instagram: Huellitashospedaje o escribir por WhatsApp al: 11-3915-9031.

EL PERRO VERDE: Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por WhatsApp al: 15-6736-4849.

Servicio integral para la atención de las mascotas. Consultas clínicas y de especialidad. Diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el @veterinaria_el_perro_verde o comunicarse por 15-6736-4849. PELUQUERÍA CANINA GOLDEN DOGS: Ubicada en Av. Roosevelt 5271 en el barrio de Villa Urquiza. Además funciona como Veterinaria y Pet Shop. Allí se pueden adquirir alimentos y accesorios para nuestros peludos. El horario de atención es de Lunes a Viernes de 10 a 20 horas y los Sábados de 10 a 14 horas. Para más información se pueden comunicar con la peluquería Canina Golden Dogs por WhatsApp al: 11-3419-9929.

VETERINARIA ESPACIO ANIMAL: Atienden consultas. También realizan cirugía, dan vacunas y hacen análisis. Está ubicada en Manuela Pedraza 3884. Para más información pueden comunicarse por WhatsApp: 11-6278-2626.

SPACAN: Es el mundo de la peluquería canina. Baño, peluquería, Delivery sin cargo. Están ubicado en Ciudad de la Paz 724. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5850-4586 o al teléfono: 4553-4456.

VENTA DEPARTAMENTO EN VILLA PUEYRREDÓN: U$S 145.500.00 (Anticipo 50% + posesión y saldo 60 cuotas fijas). 61 m2 propios (Cubiertos 56 m2 – Balcón 5 m2). Apto profesional. 1 baulera, 2 eq Split frio calor. Puerta de acceso a la unidad blindada. Drenaje sanitario con válvula. Vanitory. Puertas interiores enchapadas. Placard piso techo en dormitorio y paso entre baño y habitación. Caldera importada doble servicio mural marca Baxi. Pisos de spc en living y en cocina porcelanato y spc combinado. También piso spc en dormitorio. Primera escritura. Garantía de uso y construcción. 17 años antigüedad. No se cobra comisión inmobiliaria. VTA DIRECTA de la constructora/desarrolladora. Facilidades de pago por eventual saldo de precio en forma directa. Expensas sin Aysa $ 150.000, con AYSA $ 180.000. Buena ubicación, medios de transporte, a 1 cuadra estación de tren y 1 estación al subte de Villa Urquiza. Dentro del centro comercial Artigas. No ultimo piso. parrilla y solárium piso 6. Encargada permanente con vivienda. Para más información: hacer un clic aquí.

VENTA 1 AMBIENTE EN BELGRANO: Departamento de 30m². Venta USD 65.000. Expensas $ 76.000. Ideal para inversión o primera vivienda. 1 ambiente amplio y muy luminoso. Cocina con muebles bajo mesada y alacena. Lavadero incorporado. Baño completo. Buen estado general. Ubicación estratégica: A pasos de todos los medios de transporte, a 3 cuadras de Av. Cabildo y cerca de las estaciones Congreso de Tucumán y Juramento de la línea D del subte. Ideal para renta o para vivir en una zona con excelente conectividad y servicios. Para más información: hacer un clic aquí.

LICENCIADA Y PROFESORA ADRIANA CABRERA: Brinda orientación y tratamiento para adolescentes y adultos. Niveles de Atención Inmediata. Honorarios acordados. Atención on line. Para más información la pueden contactar por Email: adriana.cabrera@bue.edu.ar o por WhatsApp: 11 3430 9337.

LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680.

Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680. ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.

ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.

LICENCIADA ADRIANA LISONDO: Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094.

GASISTA MATRICULADO: Servicio al instante, comunicate con EL PORTEÑO por teléfono al: 4773-1469 o por WhatsApp al: (15) 6522-8024. Además: Plomería, Electricidad, Albañilería, Pintura, Urgencias. Instagram: @plomerogaspalermo

PLOMERO Y GASISTA: Brian Ramírez es Plomero y Gasista. Ofrece los siguientes servicios: Instalación de agua fría y caliente. Subida y bajada de tanque. Colocación de tanque. Desagües de agua negra y gris. Pluviales. Colocación de bomba centrígufa, periférica y presurizadora. Instalación sanitaria. Reparaciones. Contactalo al 11-6766-5289.

EDIFIX CONSTRUCCIONES: Mantenimiento General. Albañilería – Plomería – Electricidad – Pintura. Brindamos servicios para casas, departamentos y PH. Presupuesto Inmediato. Para más información se pueden comunicar por WhatsApp: 11-5466-2517.

CARPINTERO: La solución para todas las cuestiones de carpintería. Si busca un carpintero a domicilio, no dudes en contactar a Carlos: 11 5857-4249.

MESADAS: Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por Instagram: @alegremarmoles o por WhatsApp: 11-4438-8711.

Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por @alegremarmoles o por 11-4438-8711. CORTINAS: Venta y colocación de cortinas. Urgencias las 24 horas. Reparación de todo tipo de cortinas: Maderas, plásticas, aluminio, rollers, blackout, soul, screen, americanas. Colocación de motores sin rotura de pared. Reductores de peso, cambio de cintas, ejes, poleas, enrrolladores, etc. Para la venta y colocación de cortinas consultá por Email: pauloariascortinas@hotmail.com o por WhatsApp: 11-6198-2698.

DISANZO SOLUCIONES EDILICIAS: Se realizan Refacciones generales. Pintura, Impermeabilización, Electricidad, Albañilería, Carpintería y Herrería. Trabajos realizados por profesionales con amplia experiencia. Presupuestos sin cargo. Para más información comunicarse por WhatsApp: 11-4042-0079.

REPARACIÓN DE PC, MAC y NOTEBOOK: Problemas de inicio y virus. Reinstalación. Actualización de programas y controladores. Asistencia virtual. Para más información pueden contactarse por WhatsApp al: 11-5339-2792.

ELECTRICIDAD TOTAL DEL HOGAR Y CONSORCIOS: Reparaciones. Instalaciones. Proyectos. Afines. WhatsApp: 15 6543 8472

FREIRE: Servicio técnico de Aire Acondicionado. También reparan lavarropas, secarropas y heladeras comerciales. Para más información los pueden contactar al Email: serviciotecnicofreire1@gmail.com o por WhatsApp al 15-6993-4266.

SERVICE EDUMAR: ofrecen los siguientes servicios: Reparación de heladeras familiares y comerciales. Servicio técnico de lavarropas. Limpieza, mantenimiento y reparación de aires acondicionados. Para más información, pueden realizar su consulta por WhatsApp al: 11-6934-5736.

ALFOMBRAS: Lavado de alfombras, moquette, colchones, sillas, sillones, respaldos de camas. También, tapizado de cuero, nutrición e hidratación. Para más información pueden consultar por Email: edsclean@gmail.com o por WhatsApp: 11-6498-4445.

ASISTENTE GERONTOLÓGICO G.C.B.A: Mónica Acosta. La pueden contactar escribiendo un mensaje por Email a la siguiente dirección: monimacosta@gmail.com o por WhatsApp al número: 15-6018-7552.

TORRES DEL SOL: Un apart hotel emplazado a orillas del mar. Está ubicado en Playa entre paseos 131 y 132 en Villa Gesell. Tiene departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. Ofrece los siguientes servicios: Aire acondicionado – Confitería – Desayuno Americano – Ducha escocesa – Garaje cubierto y cerrado – Gimnasio – Hidromasaje – Microondas – Piscina exterior con agua climatizada – Piscina cubierta climatizada – Placita para niños – Quinchos parrilla – Salón de Juegos – Sauna – Seguridad las 24 hs – Solárium – Sommier – TV por Cable – Wi-Fi. Para más información se pueden contactar por WhatsApp al: 54 9 2254620307.

LA GRAN CASA DEL TAPICERO: Toldos y lonas, cerramientos, cubre piletas. Estructuras para cocheras, quinchos, etc. Toldos para balcones. Atención empresa y particular. Grandes descuentos a consorcios. Para más información pueden contactarse por WhastApp al 221 318-0461.

ELIXIR (Fragancias Premium): Con la compra de tres fragancias: Envío Gratis a Saavedra y Belgrano + perfumero de regalo. Mencionando Mi Belgrano envío y perfumero gratis. Para más información visitá el Instagram @elixirparfum.ar o envía un mensaje por WhatsApp al: 11 5629 0311.

Con la compra de tres fragancias: Envío Gratis a Saavedra y Belgrano + perfumero de regalo. Mencionando Mi Belgrano envío y perfumero gratis. Para más información visitá el Instagram @elixirparfum.ar o envía un mensaje por WhatsApp al: 11 5629 0311. MERCERÍA COCOFIL: CORDONES – PUNTILLAS – LANAS – BOTONES. ARREGLOS EN GENERAL. SIEMPRE NOVEDADES. Cintas de todo tipo. Realizan Remeras y medias sublimadas y/o personalizadas. Bucarelli 2490 Pegadito a la barrera – 11-4400-2755. Lavalle 2646 / 2654 (11 2895 7229).

M&M INSUMOS PARA AIRE ACONDICIONADO: Vendemos: Caño de cobre importado. Kits de instalación súper completo. Cable tipo taller y unipolar. Herramientas para el instalador. El mejor precio, calidad y atención. Estamos en Saavedra (CABA) y hacemos envíos a todo el país. Consultanos al WhatsApp: 11-3925-8329.

VENTA DE CHEQUES CONSULTABLES: Para más información comunicarse por Email: Cheques.consultables23@gmail.com o por WhatsApp: 11-2269-5863.

