Lamentablemente todos los meses siguen chocando. Este lunes 22 de diciembre de 2025 por la mañana, alrededor de las 7 AM, chocaron una moto y una bicicleta en Superí al 1900, entre Sucre y Echeverría. El SAME se dirigió al lugar para atender a los involucrados.

En el mes de noviembre, publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano), fotos de 5 colisiones que se produjeron en la zona. A continuación, detallamos esos choques junto con la opinión de algunos vecinos que vieron estas publicaciones.

El 06 de noviembre, un policía fue atropellado por un vehículo en Manuela Pedraza y 3 de febrero, en el barrio de Núñez. La ambulancia tardó alrededor de 30 minutos en llegar al lugar.

“No entiendo como no ponen un semáforo, siempre hay accidentes ahí”.

“No pueden poner semáforos en todas las esquinas, alguna vez los automovilistas van a tener que aprender a frenar”.

“Pasó a la salida del Paso Bajo Nivel, donde los autos circulan muy rápido, es un peligro”.

“Casi siempre los choques se producen por errores humanos”.

El 07 de noviembre, chocó un auto con un colectivo en Conesa y Federico Lacroze, en el barrio de Colegiales. Por lo que se pudo ver en un video, el colectivo habría cruzado con la luz en rojo.

“Tienen que ser bien abultadas las multas a las compañías de colectivos y les deben suspender las licencias a los colectiveros que cometen infracciones”.

“Hay dos colegios por allí. Deben tomar medidas más estrictas para controlar el tránsito”.

Más choques

El 11 de noviembre, un peatón fue atropellado en Av. Cabildo al 1500 por el conductor de un colectivo de la línea 68.

“Los colectivos por el Metrobús, pasan rapidísimo”.

“Hay peatones que cruzan por cualquier lado”.

“El Metrobús parece una autopista. Tienen que poner reductores de velocidad”.

El 13 de noviembre, por la mañana, tras el paso de una ambulancia, un auto chocó contra otro vehículo, y embistió a un motociclista que estaba detenido en Av. Balbín y Av. Congreso.

“En esta esquina ya es la segunda vez en el año que sucede algo así”.

Y siguen chocando. El 22 de noviembre, un colectivo atropelló a una señora en Av. Cabildo y Manzanares.

“Los choferes de colectivos que circulan por la Av. Cabildo, piensan que están en la Panamericana”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Siguen chocando”