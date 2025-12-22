Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Cursos Profesionales Psicólogos Salud Talleres Terapia

Terapia Online

Dic 22, 2025 #Clasificados, #Cursos, #Psicólogos, #Salud, #Talleres, #terapia, #Terapia Online
Terapia Online

La Lic. ALejandra Inés Greco (Psicóloga UBA) ofrece los siguiente servicios: Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por WhatsApp: 11-5047-1680 por Instagram: @proyecto_atenea o visitar su página Web: Web: www.proyectoatenea.com.ar

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Terapia Online”

Entrada relacionada

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

Especialista en Clínica Médica y Geriatría

No pagues impuestos de más

Te has perdido

Archivo Choque Tránsito

Siguen chocando

22 diciembre, 2025 admin
Clasificados Cursos Profesionales Psicólogos Salud Talleres Terapia

Terapia Online

22 diciembre, 2025 admin
Archivo Basura Correo de Lectores

Basura tirada en las calles

21 diciembre, 2025 admin
Abogados Cafeterías Clasificados Comercios Delivery Farmacias Mascotas Profesionales Psicólogos Service Servicio Técnico Servicios

Clasificados del barrio de Belgrano y alrededores

21 diciembre, 2025 admin