El domingo 21 de diciembre de 2025, por la noche, había fuego en un contenedor ubicado en Virrey del Pino al 2800 (entre Av. Crámer y Vidal). Los bomberos asistieron al lugar y pudieron dominar el siniestro atacándolo con una línea de 38mm. Aunque está la posibilidad de que haya sido un accidente, muchos vecinos sospechan que haya sido intencional.

Muy cerca de ahí, en el mes de noviembre, también se había incendiado un contenedor. En aquella ocasión, en Vidal entre La Pampa y José Hernández, el fuego afectó a dos autos que estaban estacionados.

