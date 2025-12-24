Muy pronto estaría Papá Noel en Belgrano. Se acercaba la navidad, mientras un grupo de vecinos reunidos en la plaza de Barrancas de Belgrano, hablaban sobre los problemas del barrio. Veredas rotas, basura alrededor de los contenedores, autos mal estacionados, caos de tránsito, inseguridad, colectivos y autos que circulan a gran velocidad, etc.

Don Raúl, un kiosquero, propuso: “Escribamos una carta colectiva a Papá Noel. ¿Quién sabe? Tal vez este año nos escuche a nosotros también”. Así lo hicieron. Sentados en los bancos de la plaza, redactaron una carta larga y detallada, firmada por decenas de vecinos. La dejaron en el buzón especial que la Comuna había colocado para los chicos, pero con una nota arriba: “Para Papá Noel, de parte de los grandes de Belgrano”. En la carta le pedían a Papá Noel que les trajera elementos para resolver los problemas del barrio. En el Polo Norte, entre renos y duendes ocupados, Papá Noel leyó la carta con atención. “Estos porteños de Belgrano no piden juguetes ni dinero, dijo sonriendo, piden calidad de vida. Eso merece una respuesta especial”.

Noche Buena

La noche del 24 de diciembre, mientras las familias cenaban y brindaban, un trineo silencioso surcó el cielo de Buenos Aires. Papá Noel, con su saco rojo brillando bajo la luna, descendió discretamente por las chimeneas y balcones de Belgrano.

Al amanecer del 25, los vecinos salieron a la calle y no podían creer lo que veían. En cada esquina había aparecido un pequeño triturador mágico. Cuando alguien tiraba algo a la calle, inmediatamente desaparecía sin dejar rastro ni olor. Así, la basura de las calles se esfumó en minutos.

En las esquinas, las rampas brillaban y cuando un auto intentaba detenerse frente a ellas, una fuerza los expulsaba del lugar. En el Metrobus de Cabildo, una fuerza magnética introducida en el asfalto, impedía que los colectivos circularan a excesiva velocidad.

Y lo más asombroso: una máquina pequeña y brillante, como un robot jardinero, recorría las veredas de punta a punta. Donde había una baldosa rota o un pozo, la máquina pasaba, emitía una luz cálida y, en segundos, la vereda quedaba perfecta, lisa y segura.

Doña Marta, que usaba bastón, caminó por primera vez sin miedo por la vereda de su cuadra. El joven papá que empujaba el cochecito ya no tenía que bajar a la calle para sortear autos mal estacionados. Los abuelos jugaban al ajedrez en la plaza sin escuchar bocinas furiosas. Y, poco a poco, la sensación de inseguridad se desvaneció: las calles se sentían más vivas, más cuidadas, más propias.

Esa tarde, alguien encontró una tarjeta roja clavada en el árbol central de Barrancas de Belgrano. Decía, con letra redonda y alegre: “Queridos vecinos de Belgrano: Les traje lo que pidieron, y un poco más. Porque cuando un barrio se une para pedir cosas buenas, la magia escucha. Feliz Navidad, los quiere mucho, Papá Noel”.

Desde entonces, cada diciembre, los vecinos de Belgrano renuevan sus deseos. Ya no piden nada, ahora solo agradecen. Porque aprendieron que, si cada uno pone su granito de arena, entre todos pueden hacer un barrio en el que cada día se viva mejor.

