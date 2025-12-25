Este 25 de diciembre de 2025, Mi Belgrano cumple 26 años. Nuestra historia comenzó en 1999, cuando registramos el dominio www.mibelgrano.com.ar y creamos un sitio Web dedicado al barrio de Belgrano. Los primeros lectores fueron aquellos Belgranenses que vivían en el exterior. Tenían tecnología más avanzada y se emocionaban por poder ver a la distancia fotos y leer relatos del lugar donde nacieron. Luego se fueron sumando los vecinos locales. Pero solo con una Web no alcanzaba, faltaba la versión de papel que primero fue un tríptico, luego una pequeña revistita, hasta transformarse en un periódico en enero del año 2006. Algunos audaces profesionales y comerciantes del barrio apostaron por acompañar desde el primer momento a este proyecto prometedor.

Para interiorizarnos de la actualidad barrial, participábamos de reuniones que se realizaban en lo que entonces era el Centro de Gestión y Participación Número 13 (CGP) ubicado en Av. Cabildo 3067. Años más tarde decidimos incluir a Colegiales y Núñez los dos barrios que junto a Belgrano integran la Comuna 13.

Historias contadas

Desde las páginas de Mi Belgrano se contaron muchos acontecimientos. El festejo del año nuevo en el Barrio Chino, las inundaciones en Blanco Encalada, la construcción del canal aliviador del Arroyo Vega, la extensión del Subte D, las asambleas barriales, el desalojo cartonero, las noches de los museos, la construcción de los Pasos Bajo a Nivel, las nuevas estaciones del tren, la solidaridad en el Comedor de Barrancas, las veredas rotas, los incendios, los robos, los choques, las casas que desaparecieron dando lugar a grandes edificios, las reuniones vecinales, los árboles caídos y los que se plantaron, las calles que se rompieron y las que se asfaltaron, los arreglos y desarreglos en las plazas, los autos mal estacionados, el Metrobus, las ciclovías, las obras realizadas y muchísimo más.

Siempre se destacó el “Correo de Lectores” donde los vecinos cuentan sus vivencias, anécdotas, quejas y propuestas. Cabe recordar, que al principio recibíamos los comentarios por carta en una casilla postal que teníamos en el Correo Argentino de la Avenida Cabildo. Claro está que años más tarde el Email reemplazó la casilla postal y hoy en día la mayoría de los comentarios nos llegan a través de nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano).

Sumamos barrios

En el año 2024 decidimos ampliar nuestra área de cobertura e incluimos a los barrios vecinos de la Comuna 12 (Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan). También abarcamos Las Cañitas y alrededores, que si bien es una zona que pertenece al barrio de Palermo, muchos vecinos que viven allí dicen ser de Belgrano.

Mi Belgrano es una Web con noticias, una cuenta de Instagram con muchos posteos diarios y un periódico mensual que conserva el formato de papel combinado con un diseño digital que llega a las personas a través de sus computadoras, tablets y celulares. Mi Belgrano es el barrio con su actualidad, su historia, sus imágenes, sus obras, sus alegrías, sus tristezas, sus virtudes y sus defectos. Invitamos a empresas, emprendedores y profesionales a promocionar su actividad con nosotros. Nos pueden contactar por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Hoy Mi Belgrano cumple 26 años junto a los vecinos a quienes les deseamos que pasen una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Mi Belgrano cumple 26 años”