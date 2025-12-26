Se produjeron dos choques en la mañana navideña, 25 de diciembre de 2025, uno en Belgrano y el otro en Colegiales. En la intersección de Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Sucre, un automóvil perdió el control, subió a la vereda e impactó contra un árbol. Como producto del impacto, hubo una pérdida de gas del GNC del vehículo. Por ende, los Bomberos controlaron la fuga y rescataron al conductor del auto. Al hombre de 40 años, lo trasladaron con politraumatismos hacia el Hospital Pirovano.

Por otro lado, en Elcano y Zapiola, en el barrio de Colegiales, una motocicleta colisionó con un colectivo de la línea 168. El motociclista, un hombre de 37 años, fue hallado tendido sobre la calzada con dolencias y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismo, sin riesgo de vida. Según informaron las autoridades porteñas, en el lugar se dispuso la realización del test de alcoholemia para el conductor de la moto debido al aliento etílico que poseía.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Choques en la mañana navideña”