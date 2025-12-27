El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 28 de diciembre de 2015 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: La Conversación en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

La Conversación es una película estadounidense del año 1974 que fue dirigida por Francis Ford Coppola. Sinopsis: Harry Caul (Gene Hackman), un detective de reconocido prestigio como especialista en vigilancia y sistemas de seguridad, es contratado por un magnate para investigar a un hombre y una mujer. Siendo un profesional de categoría, y dado que su misión no ofrece ningún interés especial, resulta poco comprensible que hayan recurrido a él. Sin embargo, Harry advierte que algo extraño se oculta tras la aparente banalidad del caso, enfrentándose a un acuciante dilema moral.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Conversación en el Sarmiento”