Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Cine gratis Museos

La Conversación en el Sarmiento

Dic 27, 2025 #Ciclo de Cine, #Cine, #Gratis, #Museos
La Conversación en el Sarmiento

El ciclo de cine de diciembre, propone una Maratón de suspenso. El domingo 28 de diciembre de 2015 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: La Conversación en el Sarmiento (Cuba 2079). La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

La Conversación es una película estadounidense del año 1974 que fue dirigida por Francis Ford Coppola. Sinopsis: Harry Caul (Gene Hackman), un detective de reconocido prestigio como especialista en vigilancia y sistemas de seguridad, es contratado por un magnate para investigar a un hombre y una mujer. Siendo un profesional de categoría, y dado que su misión no ofrece ningún interés especial, resulta poco comprensible que hayan recurrido a él. Sin embargo, Harry advierte que algo extraño se oculta tras la aparente banalidad del caso, enfrentándose a un acuciante dilema moral.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Conversación en el Sarmiento”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12. Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Choques en la mañana navideña

Mi Belgrano cumple 26 años

Papá Noel en Belgrano

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

La Conversación en el Sarmiento

27 diciembre, 2025 admin
Clasificados Construcción Construcciones Gasista Hogar Plomero Reparaciones Servicios

Plomero y Gasista

27 diciembre, 2025 admin
Archivo Belgrano Choque Colegiales Tránsito

Choques en la mañana navideña

26 diciembre, 2025 admin
Belleza Clasificados Mujer Peluquerías Servicios

Peluquería a domicilio

26 diciembre, 2025 admin