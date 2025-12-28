Días atrás detuvieron a dos delincuentes que estaban robando ruedas en Quesada al 5400. Todo comenzó en horas de la madrugada cuando personal de la Comisaria Vecinal 12C que se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la zona, advirtió la presencia de dos masculinos que circulaban insistentemente entre los vehículos estacionados. En función de ello se verificó los automotores constatando que la rueda de un WW GOL poseía una tuerca en el piso y la otra floja con claros signos de manipulación. En atención a los hechos se procedió a la interceptación de los individuos, quienes intentaron darse a la fuga siendo finalmente detenidos. Se les secuestró una llave cruz entre sus pertenencias. Los individuos quedaron alojados en la Dependencia Policial, a disposición de la Justicia. Tenían múltiples antecedentes previos por delitos contra la propiedad.

