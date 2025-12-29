Frente a la ola de calor y al aumento de las temperaturas extremas pronosticadas para los próximos días, AySA recomienda cuidar el agua. Solicita a sus usuarios realizar un uso racional y responsable del agua potable, a fin de garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.
El sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales se encuentra estrechamente vinculado al suministro de energía eléctrica. En este sentido, durante jornadas de altas temperaturas donde se incrementa el consumo eléctrico, si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, pueden afectar el sistema producción y distribución. Por este motivo, sin limitar el consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es imprescindible adoptar hábitos que eviten el derroche de este recurso, priorizando su uso para actividades esenciales.
El uso innecesario de agua puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua.
- Riego: Un riego de jardín de 20 minutos consume 240 litros. Mejor hacerlo en horas de menor consumo y con regaderas para optimizar el uso del agua.
- Pileta: Una pileta mediana de lona consume 2800 litros. Mejor llenarla por la noche y realizar mantenimientos para que el agua dure más tiempo.
- Lavados: Un ciclo de lavado promedio consume 100 litros. Mejor hacer lavados cortos y preferentemente por las noches cuando el consumo es menor.
- Bañarse: Un baño de inmersión consume 150 litros. Mejor realizar duchas cortas y cerrar la canilla al enjabonarte.
- Vereda: En un lavado de vereda con manguera se consumen 360 Litros. Mejor hacerlo con baldes para evitar el derroche.
- Auto: Lavar un auto mediano con manguera consume 360 Litros. Mejor hacerlo con un balde.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cuidar el agua”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, proudto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.