Frente a la ola de calor y al aumento de las temperaturas extremas pronosticadas para los próximos días, AySA recomienda cuidar el agua. Solicita a sus usuarios realizar un uso racional y responsable del agua potable, a fin de garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.

El sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales se encuentra estrechamente vinculado al suministro de energía eléctrica. En este sentido, durante jornadas de altas temperaturas donde se incrementa el consumo eléctrico, si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, pueden afectar el sistema producción y distribución. Por este motivo, sin limitar el consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es imprescindible adoptar hábitos que eviten el derroche de este recurso, priorizando su uso para actividades esenciales.

El uso innecesario de agua puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua.

Riego: Un riego de jardín de 20 minutos consume 240 litros. Mejor hacerlo en horas de menor consumo y con regaderas para optimizar el uso del agua.

Pileta: Una pileta mediana de lona consume 2800 litros. Mejor llenarla por la noche y realizar mantenimientos para que el agua dure más tiempo.

Lavados: Un ciclo de lavado promedio consume 100 litros. Mejor hacer lavados cortos y preferentemente por las noches cuando el consumo es menor.

Bañarse: Un baño de inmersión consume 150 litros. Mejor realizar duchas cortas y cerrar la canilla al enjabonarte.

Vereda: En un lavado de vereda con manguera se consumen 360 Litros. Mejor hacerlo con baldes para evitar el derroche.

Auto: Lavar un auto mediano con manguera consume 360 Litros. Mejor hacerlo con un balde.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Cuidar el agua”