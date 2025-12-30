El sábado 27 de diciembre cerca de las 23 horas volcó un auto en Belgrano. El hecho sucedió en la calle Vidal al 2100, entre Juramento y Mendoza. Dos conductores venían discutiendo a puros bocinazos. El conductor de un Renault Sandero blanco intentó sobrepasar al otro auto en una calle de un solo carril, perdió el control y volcó tras chocar contra una Duster. El vehículo fuera de control terminó embistiendo a cinco autos estacionados. Los bomberos junto con la policía, recataron al conductor y único ocupante del vehículo volcado. Se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME pero el hombre prefirió dirigirse por sus propios medios a una clínica privada. Los bomberos colocaron el rodado en posición normal.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Volcó un auto en Belgrano”