Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Automóviles Autos Belgrano Choque Tránsito

Volcó un auto en Belgrano

Dic 30, 2025 #auto, #Belgrano, #Choque, #Volcado
Volcó un auto en Belgrano

El sábado 27 de diciembre cerca de las 23 horas volcó un auto en Belgrano. El hecho sucedió en la calle Vidal al 2100, entre Juramento y Mendoza. Dos conductores venían discutiendo a puros bocinazos. El conductor de un Renault Sandero blanco intentó sobrepasar al otro auto en una calle de un solo carril, perdió el control y volcó tras chocar contra una Duster. El vehículo fuera de control terminó embistiendo a cinco autos estacionados. Los bomberos junto con la policía, recataron al conductor y único ocupante del vehículo volcado. Se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME pero el hombre prefirió dirigirse por sus propios medios a una clínica privada. Los bomberos colocaron el rodado en posición normal.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Volcó un auto en Belgrano”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Cuidar el agua

Robando ruedas en Quesada al 5400

La Conversación en el Sarmiento

Te has perdido

Archivo Automóviles Autos Belgrano Choque Tránsito

Volcó un auto en Belgrano

30 diciembre, 2025 admin
Agua Archivo

Cuidar el agua

29 diciembre, 2025 admin
Archivo Automóviles Autos Comuna 12 Inseguridad Policiales

Robando ruedas en Quesada al 5400

28 diciembre, 2025 admin
Archivo Cine gratis Museos

La Conversación en el Sarmiento

27 diciembre, 2025 admin