En este diciembre, el calor invadió la ciudad de Buenos Aires. Ante las altas temperaturas, es muy importante que los vecinos sigan estas recomendaciones para evitar un golpe de calor:

Tomar más agua y evitar bebidas azucaradas.

Entre las 10 y las 17 horas, no exponerse al sol.

Reducir la actividad física.

Mojarse la cabeza con agua fresca.

Quedarse en lugares ventilados.

Tratar de comer frutas y verduras.

Prestar especial atención en los mayores de 65 años y menores de 5 años.

En caso de emergencia, llamar al 107 (SAME).

