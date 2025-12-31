Mi Belgrano

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

#Altas Temperaturas, #Calor, #Verano
Recomendaciones para evitar un golpe de calor

En este diciembre, el calor invadió la ciudad de Buenos Aires. Ante las altas temperaturas, es muy importante que los vecinos sigan estas recomendaciones para evitar un golpe de calor:

  • Tomar más agua y evitar bebidas azucaradas.
  • Entre las 10 y las 17 horas, no exponerse al sol.
  • Reducir la actividad física.
  • Mojarse la cabeza con agua fresca.
  • Quedarse en lugares ventilados.
  • Tratar de comer frutas y verduras.
  • Prestar especial atención en los mayores de 65 años y menores de 5 años.
  • En caso de emergencia, llamar al 107 (SAME).

