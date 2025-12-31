Mi Belgrano

Todo de tipo de trabajo con mármoles

Dic 31, 2025 #Clasificados, #Cocina, #Construcción, #Mármoles, #Mesadas, #Servicios
Todo tipo de trabajo con mármoles

Mesadas. Todo tipo de trabajo con mármoles a domicilio. Agujeros para griferías. Filtros. Dosificador. Trasforo para anáfe. Cambios de bachas. Cortes de mesada para espacio de heladera, cocina, lavarropas. Pegado de bachas. Para más información consultar por Instagram: @alegremarmoles o por WhatsApp: 11-4438-8711.

