María Guadalupe P. Bianchi (Psicóloga M.N. 42701) brinda apoyo psicológico online y presencial.

Acompañando a personas adultas en todas las etapas de la vida.

Un espacio seguro y confiable, para encontrar el apoyo real que necesitas.

Email: psicomgpb@gmail.com

WhatsApp: (54 9) 11 5760 0956.

