Saltar al contenido
Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Enero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano235.pdf
Diario Mi : Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Edición de Diciembre: Buenos Aires Mi Ciudad https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc12.pdf
Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
Mi Belgrano por WhatsApp: Para recibirlo todos los meses, envianos un mensaje por WhatsApp al 11-4409-3466.
Mi Belgrano por Email: Suscribite a nuestro Grupo desde la siguiente dirección: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Diario Mi Belgrano de Enero de 2026”
Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección:
Mi Belgrano Clasificados. Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a:
mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466. Cuando buscás información de la ciudad podés
leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad. Además, podés seguir el
canal de Mi Belgrano en WhatsApp. Envianos tus comentarios, reclamos y/o propuestas al Email:
lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466. Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo:
https://groups.google.com/g/mi-belgrano Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo:
https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados También podés seguirnos
en Instagram. Mientras que en Youtube, podés
sumarte a Mi Belgrano TV.
Navegación de entradas