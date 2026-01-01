Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Diario Ediciones de 2026

Diario Mi Belgrano de Enero de 2026

Ene 1, 2026
Diario Mi Belgrano de Enero de 2026
  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). El diario Mi Belgrano de Enero de 2026, lo podés leer en forma gratuita desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano235.pdf
  • Diario Mi  Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Edición de Diciembre: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc12.pdf
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Mi Belgrano por WhatsApp: Para recibirlo todos los meses, envianos un mensaje por WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Suscribite a nuestro Grupo desde la siguiente dirección: https://groups.google.com/g/mi-belgrano

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Diario Mi Belgrano de Enero de 2026”

Entrada relacionada

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Diciembre 2025

Diario Mi Belgrano de Diciembre de 2025

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Noviembre 2025

Te has perdido

Diario Ediciones de 2026

Diario Mi Belgrano de Enero de 2026

1 enero, 2026 admin
Clasificados Comercios Comercios en Núñez Compra Compra y Venta Compra-Venta Compra/Venta Joyerías Núñez Venta

Compramos tus joyas

1 enero, 2026 admin
Archivo Colegiales Puente Tránsito

El puente que une Colegiales con Palermo

1 enero, 2026 admin
Clasificados Profesionales Psicólogos Salud

Apoyo psicológico online y presencial

1 enero, 2026 admin