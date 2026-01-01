El puente que une Colegiales con Palermo

La fiscalía de cámara dictaminó sostener la suspensión de la demolición del puente que une Colegiales con Palermo. La acción de amparo fue iniciada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la asociación Basta de Demoler, fundada sobre el dictamen técnico elaborado por el arquitecto especialista en patrimonio Marcelo Magadán, denunciando que el puente (construido en 1918 con una estética de “arquitectura ferrocarrilera” inglesa) es un hito urbano que debe ser preservado y rehabilitado, en lugar de ser demolido por supuestas fallas estructurales que, según informes técnicos presentados por los amparistas, son subsanables. Con este dictamen, el Ministerio Público Fiscal respalda la medida cautelar vigente que ordena suspender el desarme y la demolición del histórico Puente Vehicular de Ciudad de la Paz.

La opinión de los vecinos

“¡Es una excelente noticia!”.

“Estuvo un año cerrado y parecería que solo lo pintaron”.

“Es el mejor camino para cruzar. En vez de arreglarlo y mantenerlo lo cerraron durante un año o más. No tienen que pasar por ahí los camiones o colectivos para eso tienen la Avenida Cabildo”.

“Me parece que iban a colocar uno nuevo, porque ese no da más. Cuando se caiga, que la fiscalía se haga cargo”.

