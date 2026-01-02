A mediados de diciembre de 2025, demolieron la Palestra Nacional de Andinismo. Estaba en el CENARD, en el barrio de Núñez. En la cuenta de Instagram: @escaladoresdelapale publicaron lo siguiente: “El Gobierno de la Ciudad y AUSA destruyeron la Palestra. Sin permiso de obra habilitante y sin sentencia judicial firme, avanzaron con la destrucción de un patrimonio cultural, deportivo e histórico invaluable”.

La Palestra era una estructura de hormigón y piedras de unos 3000 metros cuadrados. Allí entrenaban los montanistas que viven en Buenos Aires. Su diseño simulaba la topografía de las dificultades técnicas que debe enfrentar la escalada en roca. La estructura tenía placas rocosas con distintas dificultades e inclinaciones extraplomadas, contaba con diedros rocosos, placas con microtomas y fisuras que permitían escalar con empotradores (seguros móviles) pero con la seguridad de contar también con seguros fijos que detienen una caída en caso de que el escalador o el aprendiz haya colocado mal uno de los empotradores. Todo el diseño de la Palestra fue pensado para el entrenamiento intensivo y real de una escalada pero con dispositivos de seguridad que eliminan casi por completo el peligro para quienes entrenan o aprenden las técnicas de escalada.

La Palestra era también una escuela porque era el único lugar en la ciudad de Buenos Aires donde se podían aprender, con seguridad, las técnicas de la escalada libre, la escalada artificial, el rapel con relevos y practicar escalada con seguros móviles. Las instalaciones eran también aptas para realizar ejercicios de rescate en altura; los bomberos han hecho frecuentemente prácticas de este tipo como también las fuerzas de seguridad entrenaban haciendo ejercicios de un tipo de rapel para usos tácticos.

¿Por qué la demolieron?

El Gobierno de la Ciudad quiere construir un acceso de autos hacia el nuevo puente Labruna, y para eso necesitaban demoler la palestra. A su vez, anunciaron la construcción de una nueva palestra en el Parque Olímpico, en Villa Soldati, que sería igual a la que se demolió.

