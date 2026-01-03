Hoy se cumplen 15 años del robo al Banco Provincia. El lunes 03 de enero del año 2011, varios ahorristas se enteraron de que 136 cajas de seguridad de la sucursal ubicada en Echeverría y Av. Cabildo, habían sido robadas. Los asaltantes efectuaron el robo durante el fin de semana. Ingresaron por un túnel que llegaba desde una casa ubicada en Cabildo 1971 (a 30 metros del banco) que había sido alquilada en julio del año 2010. El túnel era una maravilla arquitectónica, tenía alfombras en las paredes y en el piso y un sistema de iluminación y ventilación. La alarma de la sucursal sonó en dos oportunidades durante la noche del 02 de enero de 2011. Agentes de la comisaría 33 asistieron al lugar, pero desde la calle no vieron nada extraño.

Los ahorristas enojados pedían que abra el Banco e informe lo sucedido. Cortaron la Avenida Cabildo en señal de protesta. “Primero me agarró el corralito, después el corralón y ahora los boqueteros” se lamentaba un vecino esperando sobre la calle Echeverría novedades. “Yo no guardo nada en mi casa por miedo a los robos y al final me afanan en un banco” comentaba otro ahorrista indignado. Juan, un médico jubilado que esperaba ansioso por entrar en el banco dijo: “Una Cuenta Corriente genera muchos gastos y por eso elegí una caja de seguridad. Espero que no esté violentada porque ahí estaba la tranquilidad para todos estos años que me quedan por vivir”. Aquel repetido canto del 2001, en el que los ahorristas pedían “Devuelvan los ahorros” se escuchaba con fuerza en la puerta de la sucursal bancaria.

Hecho esclarecido

En un día de febrero de 2011, Nilda Garré (ministra de seguridad) informó en una rueda de prensa: “El hecho se ha esclarecido con éxito y rapidez, en un mes y medio. Hay seis detenidos, entre ellos los dos principales sospechosos de ser responsables intelectuales y materiales del robo. Entre los sospechosos se encuentra un chofer de un alto funcionario del banco que se encuentra prófugo”.

Al esclarecimiento del hecho se llegó tras una investigación realizada por una comisión especial. Estaba conformada por personal altamente especializado en investigaciones complejas, de las superintendencias de Robos y Hurtos, Fraudes Bancarios, Defraudaciones y Estafas, y la Unidad Técnica de Investigación del Delito e Investigaciones Federales. Para individualizar a los sospechosos, los investigadores tuvieron que analizar más de 1000 horas de material fílmico. Además, cruzaron la información de llamados telefónicos, hicieron el rastreo satelital de vehículos, reivsaron correos electrónicos e información de tarjetas de débito.

En los operativos policiales realizados en Capital Federal y el conurbano bonaerense secuestraron gran cantidad de elementos, joyas, cajas de seguridad destruidas, escrituras de titulares de las cajas, teléfonos celulares y tarjetas personales. También se hallaron herramientas aptas para la construcción del túnel y la apertura de las cajas. Además, se encontraron pasajes de avión abiertos para Estados Unidos y pasaportes lo que daba a entender que algunos de los involucrados estaban preparando su fuga. Los involucrados prepararon el robo desde oficinas cercanas a la sucursal del Banco Provincia, ubicadas en la Avenida Cabildo 1971, alquilado a una inmobiliaria con garantías adquiridas a terceros. Testimonios tomados al personal de la empresa que alquiló estas instalaciones permitieron identificar a parte de la banda.

