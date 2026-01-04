Hay una administración de Consorcios en Belgrano llamada MIHURA que brinda los siguientes servicios:

Resoluciones deudas ARCA – Suterh – Juicios.

Asesoramiento permanente.

Control estados contables y gastos.

Para más información los pueden contactar por Email: admconsorciosmihura@hotmail.com o por WhatsApp: 11 6487 6031.

