El pasado 09 de diciembre de 2025, subastaron un predio del Bajo Belgrano. El Gobierno Nacional, por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), subastó un terreno ubicado en la manzana delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros. Tienen una superficie de 12.518 m2 y se trata de un inmueble de la Policía Federal, que contaba con un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno Nacional al Porteño en 2019, firmado el último día del gobierno de Macri. Ese permiso fue revocado en el año 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y Bomberos. Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad “no posee valor patrimonial”, lo que autoriza su demolición o modificación.

El ganador de la subasta fue la desarrolladora Argencons, pagando unos 46,5 millones de dólares. El proyecto que tienen para esta manzana es similar al que se encuentra en construcción a pocas cuadras, con cinco pisos de altura y un gran pulmón de manzana. En la esquina de Juramento y Artilleros funciona la comisaría vecinal 13-A que continuará operando en el mismo lugar.

