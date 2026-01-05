Hace un año, el domingo 05 de enero de 2025, desalojaron un edificio en Belgrano R. Estaba ubicado en Olazábal 3432 a pasos de Superí. Hace muchos años, ese edificio de 15 pisos había quedado abandonado. Las 45 personas que vivían allí, fueron reubicadas por el Gobierno Porteño. Bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, un equipo de la Red de Atención ofreció orientación y realizó el informe social de cada persona. Se derivaron a las familias reubicadas al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. El edificio quedó bajo la custodia de efectivos de la Comisaría Vecinal 13 C.

Historia del edificio

El edificio se construyó en 1965. La empresa constructora quebró y no terminó la obra. Hay personas que habían adquirido unidades mientras se construía. En 1972, el Estado Nacional lo compró con la promesa de construir allí viviendas sociales, pero nunca avanzaron con la obra. Por algunas irregularidades, finalmente el inmueble quedó en manos de privados.

En el año 2004, el dominio del edificio apareció inscripto con actores particulares como dueños. La síndica que estaba a cargo de monitorear el patrimonio de la empresa que quebró, realizó una denuncia penal. Cuatro personas quedaron imputadas por el delito de estafa y falsificación de documentos públicos y privados, pero los acusados fueron sobreseídos por la Justicia. Algunas personas empezaron a habitar los primeros pisos de este edificio que no tenía cloacas. El grupo que aparecía como propietario del inmueble, aparentemente logró que les corten la luz a los ocupantes y estaban presionando para desalojarlos.

Hace dos años, el 04 de enero del año 2023, la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad ya había dispuesto la clausura del edificio por motivos de seguridad estructural del sexto piso hacia arriba, y de los balcones del primero al quinto piso, lo que implicó el desalojo de esos sectores.

