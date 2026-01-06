La Policía de la Ciudad recuperó 36 celulares robados en recitales y detuvo a cuatro personas. Esto ocurrió durante los recitales de Limp Bizkit y Airbag. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección de Prevención de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad.

El concierto de Limp Bizkit se desarrolló en el Parque Sarmiento y allí los efectivos pudieron detener a un ladrón con trece celulares robados. Al término del recital, varios espectadores denunciaron el robo de celulares. Por este motivo se realizó un cacheo en las salidas del parque. Un sujeto, al ver la situación, buscó volver a ingresar al predio. Ante ello, los efectivos del Departamento de Actuaciones Judiciales de la Policía de la Ciudad, ubicados en ese sector, interceptaron al sospechoso de 39 años que, al ser requisado, tenía 13 celulares en su cinturón.

En tanto, Airbag se presentó en el estadio Monumental de River Plate y se lograron detener a tres hombres, de 23, 26 y 35 años, que tenían 19 celulares robados, dos baterías portátiles y tres billeteras, todo sustraído durante el concierto. Mientras que otros cuatro celulares fueron encontrados en una mochila abandonada en el estadio. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 24 tomó conocimiento del hecho y ordenó al personal de la Dirección de Prevención de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad ponerse en contacto con sus dueños y devolver los celulares en las dependencias de la policía.

