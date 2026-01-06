Servicio integral para la atención de las mascotas. En la veterinaria el perro verde se pueden hacer consultas clínicas y de especialidad. Además realizan diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde el Facebook: www.facebook.com/veterinariaelperroverde o comunicar por WhatsApp al: 15-6736-4849.

