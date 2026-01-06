Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Belgrano R Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Mascotas Perros Veterinarias

Veterinaria El Perro Verde

Ene 6, 2026 #Belgrano R, #Comercios, #Comercios en Belgrano, #Gatos, #Mascotas, #Perros, #Veterinarias
veterinaria el perro verde

Servicio integral para la atención de las mascotas. En la veterinaria el perro verde se pueden hacer consultas clínicas y de especialidad. Además realizan diagnóstico por imágenes, controles cardiológicos y cirugías. También venden alimentos balanceados. Para más información pueden visitar el Instagram: @veterinaria_el_perro_verde el Facebook: www.facebook.com/veterinariaelperroverde o comunicar por WhatsApp al: 15-6736-4849.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Entrada relacionada

Ingeniero Agrimensor

Desalojaron un edificio en Belgrano R

Administración de Consorcios

Te has perdido

Archivo Salud Villa Urquiza

Ampliación del Centro de Salud

8 enero, 2026 admin
Archivo Barrio River Recitales River Tránsito

Caos de tránsito los días de recitales

7 enero, 2026 admin
Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

7 enero, 2026 admin
Archivo Policiales Recitales Robos

Celulares robados en recitales

6 enero, 2026 admin