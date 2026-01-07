Los que viven cerca de River, saben que se produce un caos de tránsito los días de recitales. En el año 2025, entre mayo y diciembre, se hicieron 14 recitales en el estadio Monumental. Seis se realizaron un sábado, cuatro un domingo, dos un viernes, uno un miércoles y uno un jueves. Los meses con más recitales fueron noviembre y diciembre (4), los siguen junio (3), octubre (2) y mayo (1).
Airbag se presentó en 5 oportunidades: sábado 31 de mayo, domingo 01 de junio, domingo 05 de octubre, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. Los Piojos tocaron el sábado 21 y domingo 22 de junio. Kendrick Lamar estuvo el sábado 04 de octubre. Los recitales de Dua Lipa fueron el viernes 07 y el sábado 08 de noviembre. Oasis estuvo el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. María Becerra se presentó el viernes 12 y sábado 13 de diciembre.
Húsares y Olazábal
Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “Así está la esquina de Húsares y Olazábal cada vez que hay un partido o recital en River”. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:
- “Estoy en Núñez y en los recitales, aparecen los trapitos por todos lados”.
- “Me equivoqué de camino, no sabía del recital y entré por Ramsay a Monroe a eso de las 18 horas. Tardé una hora en llegar hasta Av. Del Libertador, quedé atrapado en Monroe. Era peor que un piquete”.
- “O’Higgins y Olazábal es así casi todas las mañanas. Más que quejarse de los partidos hay que pedir más agentes de tránsito para evitar una sinfonía de bocinas”.
- “El Bajo Belgrano queda totalmente bloqueado por horas. Los autos estacionan sobre las veredas, rompiéndolas. Queda suciedad por todos lados. Las ambulancias no pueden pasar”.
- “No sé qué esperan viviendo al lado de un estadio”.
- “Basta de recitales los días de semana. Por favor que usen el cerebro los que autorizan semejante barbaridad”.
Fabían Doman
El periodista Fabián Domán, en su programa de Streaming, dijo: “Podemos preguntarnos si el estadio de River puede darse el lujo, habiendo otros lugares donde hacer un espectáculo, de volver loca a la mitad de la ciudad un miércoles de diciembre desde las dos de la tarde. Yo no apelo al Gobierno de la Ciudad porque es relativamente responsable, apelo a River. Por lo menos hay seis o siete lugares más para hacer los recitales. Hagan en River sábados y domingos, pero no en la semana. Estuve más de una hora arriba del auto. Nunca vi escenas de gente bajando y dejando los autos. Los taxis ni entran al barrio. Uno no puede estar adivinando quién y cuándo va a cantar en River. Si el club quiere ganar con el alquiler, que proponga soluciones”.
Algunos vecinos que vieron el video opinaron en las redes sociales:
- “Me tienen harta. Tardé 45 minutos para hacer 10 cuadras por Monroe”.
- “Primero estuvo el estadio, después vino el barrio”.
- “La ciudad tiene que solucionar el problema del tránsito. No es culpa de River”
- “Fue caótico, lo sufrí. No había escapatoria”.
- “Vivo a 10 cuadras de River. El caos de tránsito es impresionante y hay gente por todos lados”.
- “Hace más de 80 años está la cancha ahí, al que le moleste, tiene muchos lugares del AMBA para mudarse”.
- “Recitales y partidos de fútbol durante la semana, generan un caos”.
El 2026, seguramente será otro año con caos de tránsito los días de recitales.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Caos de tránsito los días de recitales”
- Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.