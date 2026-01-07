Los que viven cerca de River, saben que se produce un caos de tránsito los días de recitales. En el año 2025, entre mayo y diciembre, se hicieron 14 recitales en el estadio Monumental. Seis se realizaron un sábado, cuatro un domingo, dos un viernes, uno un miércoles y uno un jueves. Los meses con más recitales fueron noviembre y diciembre (4), los siguen junio (3), octubre (2) y mayo (1).

Airbag se presentó en 5 oportunidades: sábado 31 de mayo, domingo 01 de junio, domingo 05 de octubre, miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. Los Piojos tocaron el sábado 21 y domingo 22 de junio. Kendrick Lamar estuvo el sábado 04 de octubre. Los recitales de Dua Lipa fueron el viernes 07 y el sábado 08 de noviembre. Oasis estuvo el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. María Becerra se presentó el viernes 12 y sábado 13 de diciembre.

Húsares y Olazábal

Un vecino nos envió la foto que acompaña esta nota junto con el siguiente mensaje: “Así está la esquina de Húsares y Olazábal cada vez que hay un partido o recital en River”. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron:

“Estoy en Núñez y en los recitales, aparecen los trapitos por todos lados”.

“Me equivoqué de camino, no sabía del recital y entré por Ramsay a Monroe a eso de las 18 horas. Tardé una hora en llegar hasta Av. Del Libertador, quedé atrapado en Monroe. Era peor que un piquete”.

“O’Higgins y Olazábal es así casi todas las mañanas. Más que quejarse de los partidos hay que pedir más agentes de tránsito para evitar una sinfonía de bocinas”.

“El Bajo Belgrano queda totalmente bloqueado por horas. Los autos estacionan sobre las veredas, rompiéndolas. Queda suciedad por todos lados. Las ambulancias no pueden pasar”.

“No sé qué esperan viviendo al lado de un estadio”.

“Basta de recitales los días de semana. Por favor que usen el cerebro los que autorizan semejante barbaridad”.

Fabían Doman

El periodista Fabián Domán, en su programa de Streaming, dijo: “Podemos preguntarnos si el estadio de River puede darse el lujo, habiendo otros lugares donde hacer un espectáculo, de volver loca a la mitad de la ciudad un miércoles de diciembre desde las dos de la tarde. Yo no apelo al Gobierno de la Ciudad porque es relativamente responsable, apelo a River. Por lo menos hay seis o siete lugares más para hacer los recitales. Hagan en River sábados y domingos, pero no en la semana. Estuve más de una hora arriba del auto. Nunca vi escenas de gente bajando y dejando los autos. Los taxis ni entran al barrio. Uno no puede estar adivinando quién y cuándo va a cantar en River. Si el club quiere ganar con el alquiler, que proponga soluciones”.

Algunos vecinos que vieron el video opinaron en las redes sociales:

“Me tienen harta. Tardé 45 minutos para hacer 10 cuadras por Monroe”.

“Primero estuvo el estadio, después vino el barrio”.

“La ciudad tiene que solucionar el problema del tránsito. No es culpa de River”

“Fue caótico, lo sufrí. No había escapatoria”.

“Vivo a 10 cuadras de River. El caos de tránsito es impresionante y hay gente por todos lados”.

“Hace más de 80 años está la cancha ahí, al que le moleste, tiene muchos lugares del AMBA para mudarse”.

“Recitales y partidos de fútbol durante la semana, generan un caos”.

El 2026, seguramente será otro año con caos de tránsito los días de recitales.

