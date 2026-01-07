Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

Ene 7, 2026 #Agrimensura, #Clasficados, #Ingeniero, #Ingeniero Agrimensor, #Profesionales
Ingeniero Agrimensor

Ingeniero Agrimensor José María Seoane. Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones

Entrada relacionada

Administración de Consorcios en Belgrano

Peluquería Canina Golden Dogs

Compramos tus joyas

Te has perdido

Archivo Barrio River Recitales River Tránsito

Caos de tránsito los días de recitales

7 enero, 2026 admin
Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

7 enero, 2026 admin
Archivo Policiales Recitales Robos

Celulares robados en recitales

6 enero, 2026 admin
Archivo Belgrano R Construcción Construcciones Edificios

Desalojaron un edificio en Belgrano R

5 enero, 2026 admin