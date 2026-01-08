Finalizó la obra de ampliación del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°12 que está ubicado en Olazábal 3960 (Villa Urquiza). La intervención en el CeSAC 12, permitió modernizar la infraestructura del centro y ampliar significativamente su capacidad de atención. Con nuevos espacios pensados para mejorar tanto la experiencia de los vecinos como las condiciones de trabajo de los equipos de salud.
Entre las principales mejoras realizadas se destacan la incorporación de seis consultorios nuevos, un salón de usos múltiples y un área ampliada para el desarrollo de actividades comunitarias. Además, se renovaron espacios claves como la sala de enfermería y el vacunatorio, generando ambientes más cómodos y funcionales para la atención diaria. La obra también incluyó la instalación de un ascensor, garantizando la accesibilidad a todos los niveles del edificio, y la creación de un área de descanso para los equipos de salud.
