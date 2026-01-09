Finalizó la obra de ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano (Av. Monroe 3555). El servicio cuenta ahora con un shock room con cinco camas y puestos de observación. También se realizó una renovación integral del sistema de climatización. El Hospital Pirovano avanza en una transformación estructural para elevar su capacidad y calidad de atención. Entre las obras en marcha se encuentran un nuevo sector de triage y ocho consultorios ambulatorios.
Sobre el Hospital Pirovano
Fue inaugurado el 24 de julio de 1896. El Pirovano es uno de los hospitales públicos más grandes y completos de la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Monroe 3555 y tiene un área de cobertura de 2756 manzanas de la ciudad, comprendiendo a los barrios de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez, Palermo, parte de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Cubre un área programática de 30 km2 en la que viven más de 500.000 personas. Se atienden de las más variadas especialidades y todas en la más alta complejidad, con personal médico de élite. En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100.000 intervenciones y más de 2.500 cirugías.
