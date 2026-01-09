Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Coghlan Salud

Ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano

Ene 9, 2026 #Guardia, #Guardia Pirovano, #Hospital, #Hospital Pirovano, #Salud
Ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano

Finalizó la obra de ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano (Av. Monroe 3555). El servicio cuenta ahora con un shock room con cinco camas y puestos de observación. También se realizó una renovación integral del sistema de climatización. El Hospital Pirovano avanza en una transformación estructural para elevar su capacidad y calidad de atención. Entre las obras en marcha se encuentran un nuevo sector de triage y ocho consultorios ambulatorios.

Sobre el Hospital Pirovano

Fue inaugurado el 24 de julio de 1896. El Pirovano es uno de los hospitales públicos más grandes y completos de la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Monroe 3555 y tiene un área de cobertura de 2756 manzanas de la ciudad, comprendiendo a los barrios de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez, Palermo, parte de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Cubre un área programática de 30 km2 en la que viven más de 500.000 personas. Se atienden de las más variadas especialidades y todas en la más alta complejidad, con personal médico de élite. En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100.000 intervenciones y más de 2.500 cirugías.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Ampliación del Centro de Salud

Caos de tránsito los días de recitales

Celulares robados en recitales

Te has perdido

Archivo Coghlan Salud

Ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano

9 enero, 2026 admin
Archivo Salud Villa Urquiza

Ampliación del Centro de Salud

8 enero, 2026 admin
Clases Clasificados Cursos Educación

Clases Particulares

8 enero, 2026 admin
Archivo Barrio River Recitales River Tránsito

Caos de tránsito los días de recitales

7 enero, 2026 admin