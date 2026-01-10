Es común ver autos estacionados en lugares no permitidos. Ahora, llegaron las grúas para retirar algunos vehículos en infracción. Como siempre, los vecinos tienen su opinión sobre este tema y la manifiestan en las redes sociales.

Quesada y Cuba

“Dejaron el auto estacionado en Quesada, casi llegando a Cuba, al lado de la ciclovía y se lo llevó la grúa”.

“Se llevaron solo uno, y dejaron todos los otros que también estaban mal estacionados”.

“Son muchos los que estacionan ahí, todos los días”.

“Está perfecto, así aprenden a no estacionar donde no se puede”.

“Ojalá sigan sacando autos en paradas de colectivos, rampas y en todos los lugares donde están mal estacionados”.

José Hernández

“¡A no estacionar sobre la mano izquierda de José Hernández porque la grúa pasa todas las noches! Ya vi durante cuatro días consecutivos que después de las 00:00 horas, pasa la grúa a llevarse autos estacionados sobre la mano izquierda en José Hernández al 1600. El viernes pasado, a la 1 AM, aparecieron corriendo los jóvenes dueños de un auto para evitar que se lo lleven”.

“Lo hacen solo para recaudar. Si quieren liberar el espacio público, que saquen los decks gastronómicos”.

“Me parece perfecto que pase la grúa. Estamos hartos de los autos mal estacionados en el barrio de Belgrano”.

“Tienen que hacer más estacionamientos”.

“En Virrey del Pino también estacionan de los dos lados, una locura”.

“Que aparezca la grúa cuando hay recitales o partidos en River y estacionan donde se les canta”.

