Llegaron las grúas

Ene 10, 2026 #Autos, #Estacionamiento, #Grúas, #Tránsito
Es común ver autos estacionados en lugares no permitidos. Ahora, llegaron las grúas para retirar algunos vehículos en infracción. Como siempre, los vecinos tienen su opinión sobre este tema y la manifiestan en las redes sociales.

Quesada y Cuba

  • “Dejaron el auto estacionado en Quesada, casi llegando a Cuba, al lado de la ciclovía y se lo llevó la grúa”.
  • “Se llevaron solo uno, y dejaron todos los otros que también estaban mal estacionados”.
  • “Son muchos los que estacionan ahí, todos los días”.
  • “Está perfecto, así aprenden a no estacionar donde no se puede”.
  • “Ojalá sigan sacando autos en paradas de colectivos, rampas y en todos los lugares donde están mal estacionados”.

José Hernández

  • “¡A no estacionar sobre la mano izquierda de José Hernández porque la grúa pasa todas las noches! Ya vi durante cuatro días consecutivos que después de las 00:00 horas, pasa la grúa a llevarse autos estacionados sobre la mano izquierda en José Hernández al 1600. El viernes pasado, a la 1 AM, aparecieron corriendo los jóvenes dueños de un auto para evitar que se lo lleven”.
  • “Lo hacen solo para recaudar. Si quieren liberar el espacio público, que saquen los decks gastronómicos”.
  • “Me parece perfecto que pase la grúa. Estamos hartos de los autos mal estacionados en el barrio de Belgrano”.
  • “Tienen que hacer más estacionamientos”.
  • “En Virrey del Pino también estacionan de los dos lados, una locura”.
  • “Que aparezca la grúa cuando hay recitales o partidos en River y estacionan donde se les canta”.

