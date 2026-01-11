Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Coghlan Comercios Comidas Delivery Parrilla Restaurants

Gran Parrilla Cramer

Ene 11, 2026 #Barrio de Coghlan, #Coghlan, #Comida, #Empanadas, #Gran Parrilla Cramer, #Parrilla, #Pastas Caseras, #Pizza, #Restaurant
Gran Parrilla Cramer

La Gran Parrilla Cramer está ubicada en Av. Ricardo Balbin 2782, en el barrio de Coghlan.

Parrilla, pastas caseras, pizzas y empanadas.

Si los seguís en Instagram (@nuevograncramer): 15% descuento en efectivo sino 10% de descuento en efectivo.

Para más información comunicate por Email: grillcramer@gmail.com o por WhatsApp: 11 4066 6464.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Gran Parrilla Cramer”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Consultas médicas

Ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano

Vendo Cheques Consultables

Te has perdido

Archivo Inseguridad Policiales Robos

Siguen robando los picaportes

11 enero, 2026 admin
Clasificados Coghlan Comercios Comidas Delivery Parrilla Restaurants

Gran Parrilla Cramer

11 enero, 2026 admin
Archivo Automóviles Autos Estacionamiento Tránsito

Llegaron las grúas

10 enero, 2026 admin
Clasificados Homeópata Médico Profesionales Salud

Consultas médicas

10 enero, 2026 admin