En la ciudad de Buenos Aires, siguen robando los picaportes. Tal es el caso de una vecina que nos mandó la foto que acompaña esta nota donde se puede ver una puerta, en La Pampa y Cuba, cuyo picaporte fue robado por la noche. Otros vecinos que vieron esta publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron al respecto.

“Vivo por Av. Del Libertador y Sucre. También nos robaron el picaporte”.

“En muchos edificios están robando los picaportes. No sé para qué sirven las cámaras de seguridad”.

“No hay más bronce en la ciudad de Buenos Aires”.

“Empezaron de nuevo con el bronce. A nosotros nos robaron dos bochas enormes de la puerta en plena Avenida Crámer”.

“Nos robaron el picaporte y lo denunciamos. Dimos descripción de la persona y entregamos la filmación. No pasó nada, no detuvieron a nadie”.

“Seguirá pasando mientras no tengan la decisión política de ir tras los lugares que compran el cobre sin preguntar. Es lo mismo que los robos de autos, todos saben dónde están los desarmaderos pero no hay allanamientos y entonces siguen los robos de autos”.

“En mi edificio ya cambiamos todo por acero, inclusive el portero eléctrico porque si lo arrancan es una catástrofe”.

“Roban porque falta presencia policial en las calles”.

“Quedan filmados en las cámaras de los edificios, pero roban con la cara tapada”.

