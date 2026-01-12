Muchos vecinos de Núñez, Belgrano y Colegiales, utilizan la línea D. Publicamos, a continuación, las quejas de los usuarios del subte.

Calor en la Estaciones

“Hace un tiempo largo les mandé esta foto comentando que no estaban más los ventiladores en las estaciones Juramento y José Hernández. El calor en las estaciones es inhumano”.

“Por favor que vuelvan a poner los ventiladores. ¡Hace mucho calor!”.

“En la estación Congreso de Tucumán creo que nunca hubo ventiladores. Es inaguantable el calor y el olor, sumado a la humedad (agua en las vías) y la mugre. Eso sí, en los vagones con el aire acondicionado, te congelás”.

“Las estaciones tienen que tener aire acondicionado, pero para eso hay que invertir más en el subte”.

“Yo espero el subte arriba, porque abajo es un infierno”.

“El subte está cada vez más caro y ofrece peor servicio”.

“En estas estaciones hay lo que se llama ventilación forzada, por eso no se necesitan ventiladores porque el aire se renueva constantemente. Siempre y cuando esté funcionando”.

Suciedad en los vagones

“Un día a la mañana, a las 7.25 AM, tomé el Subte D en la Estación Congreso y uno de los vagones estaba orinado”.

“Hay mucha gente en situación de calle durmiendo en las estaciones”.

“En ese sector que aparece en la foto, es donde debemos estar los usuarios de silla de ruedas. Cuando está libre, es porque está sucio”.

