Fabio Márquez organiza caminatas que promociona desde su cuenta de Instagram (@paisajeante). El 19 de noviembre de 2025 presentó en la Legislatura Porteña un proyecto de creación del Parque del Arroyo Medrano en la Costanera Norte.

Fundamentos

A lo largo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires se fue modificando su topografía original, erradicando los ambientes naturales y disciplinando cuerpos de agua como los arroyos. Luego de utilizarse como cloacas y repositorio de residuos a cielo abierto durante el siglo XX, estos arroyos se fueron artificializando por procesos constructivos conocidos como entubamiento. Pasaron a ser sistemas de escorrentía pluvial y desaparecieron del paisaje porteño, junto a sus riberas y su entorno natural. Esa tipología de espacio público prácticamente fue olvidada.

En la actualidad, cuando se requiere implementar todas las políticas posibles de saneamiento ambiental, los arroyos entubados no deben ser afluentes contaminantes tanto del Río de la Plata como del Riachuelo. En el caso del arroyo Medrano, cuya naciente es en el partido de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, y que corre entubado bajo el sistema urbano de la ciudad, mantiene aproximadamente 1 kilómetro de extensión a cielo abierto hacia su desembocadura en el Río de la Plata. Este tramo no es natural, es de origen antrópico y producto de constantes rellenos que se hicieron sobre el Río de la Plata. Desde la colectora de la autopista Intendente Cantilo, donde aflora a la luz el arroyo hasta su desembocadura, proponemos crear un parque ribereño con la singularidad de recuperar esta tipología de espacio público.

Más sobre el proyecto

No sólo se propone que el parque ocupe ambos márgenes del arroyo Medrano. También que recupere la ribera del Río de la Plata, conectándose con el Parque de los Niños hacia el norte, y hacia el sur con la ribera ocupada hoy por el Centro Naval. El proyecto promueve la maximización de la accesibilidad al medio físico y la posibilidad de uso recreativo de las riberas de los cursos de agua que rodean a la ciudad, a través de las siguientes acciones: Incentivar la accesibilidad peatonal y de personas con movilidad reducida, por bicicleta y por transporte público a los frentes costeros. Fomentar la reforestación con especies autóctonas, adecuadas a los distintos ámbitos (bordes costeros, zonas anegables, corredores viales). Maximizar su aprovechamiento y riqueza paisajística. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas.

