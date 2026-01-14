Esta semana se produjeron dos incendios en la zona. El primero ocurrió el lunes 12 de enero de 2026, en Monroe y Freire. Desde una edificación lindera a la parroquia NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, se pudo observar que se desarrollaba fuego en el techo, sin poder precisar medidas ni sobre que se gestaba. Realizaron el franqueo de cuatro puertas de acceso, pudiendo comprobar que el fuego se desarrollaba en un patio cerrado sobre un freezer y una parrilla. Los bomberos atacaron el proceso con una línea de 38 mm pudiendo dominarlo.
El segundo incendio ocurrió el martes 13 de enero de 2026 en Av. Cabildo e Iberá en el barrio de Núñez. El fuego se desarrolló en forma generalizad sobre un vehículo particular. Los bomberos atacaron el proceso mediante el empleo de una línea de 38 mm pudiendo apagar el fuego.
