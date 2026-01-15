Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Belgrano R Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Farmacias Salud Venta

Farmacia Superi en Belgrano R

Ene 15, 2026 #Belgrano R, #Comercios, #Farmacias, #Salud
Farmacia Superi en Belgrano R

La Farmacia Superi en Belgrano R, está ubicada en La Pampa y Superí. Realiza envíos a domicilio. Para más información pueden visitar su Página Web: https://www.superifarma.com.ar o su cuenta de Instagram: @farmaciasuperi

Farmacia Superi en Belgrano R: Consultas o pedidos por WhatsApp al: 11-6802-0346.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Farmacia Superi en Belgrano R”

  • Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

    Entrada relacionada

    Muebles en Belgrano

    La Fiambrería del Bajo Belgrano

    Gran Parrilla Cramer

    Te has perdido

    Actividades Archivo Buenos Aires Verano

    Verano en la ciudad de Buenos Aires

    15 enero, 2026 admin
    Buenos Aires Diario MBMC

    Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Enero 2026

    15 enero, 2026 admin
    Economía

    Rehabilitación energética en España: cuando la política de vivienda se convierte en política económica

    15 enero, 2026 admin
    Belgrano R Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Farmacias Salud Venta

    Farmacia Superi en Belgrano R

    15 enero, 2026 admin