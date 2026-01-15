Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Actividades Archivo Buenos Aires Verano

Verano en la ciudad de Buenos Aires

Ene 15, 2026 #Actividades, #buenos aires, #Verano
Verano en la ciudad de Buenos Aires

Si pasás el verano en la ciudad de Buenos Aires podés aprovechar la variedad de actividades al aire libre y propuestas para toda la familia que ofrece el Gobierno Porteño.

Afters BA

El ciclo de Intervenciones musicales que va a transformar distintos puntos urbanos en espacios de encuentro al final del día. Los miércoles de 18 a 22 horas en distintos puntos de la ciudad. El 21 de enero en San Telmo (Humberto 1° y Defensa) y el 28 de enero en Belgrano (Corredor Vía Viva).

Atardeceres

Durante tres fines de semana, de 18 a 22 horas, los parques y plazas se transformarán en espacios de encuentro, donde la música y el aire libre se convierten cada tarde en un plan a la vuelta de casa. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ. Los domingos ofrecen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke. 

Además, habrá un pórtico refrescante, una zona Outfit Check con espejos, un bicicletero, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero, photo opportunity, foodtrucks y un patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas. El 24 y 25 de enero en el Parque Los Andes (Chacarita) y en la Plaza Irlanda (Caballito). El 31 de enero y el 1 de febrero en el Parque Rivadavia (Caballito) y en el Parque Ferroviario (Colegiales). El 7 y 8 de febrero en el Parque Los Andes (Chacarita).

Joven BA: Verano en la ciudad de Buenos Aires

Una experiencia que combina gastronomía y música en vivo con el encanto único de los atardeceres porteños junto al río. Entre las 17 y las 21 horas, el sábado 24 y domingo 25 de enero y el sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Parque Saint Tropez (Av. Costanera Obligado Rafael y La Pampa).

En las Plazas

Cada jueves y viernes de 17 a 21 horas, del 22 de enero al 20 de febrero, las plazas de la ciudad se llenan de juegos, arte y recreación con actividades pensadas especialmente para los más chicos. Una programación que incluye juegos tradicionales, activaciones en calesitas y juegos de plaza, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y mucho más.

Jueves 22 y viernes 23 de enero: Plaza Primero de Mayo (Balvanera), Plaza Unidad Nacional (Villa Lugano) y Parque Los Andes (Chacarita). 29 y 30 de enero: Plaza Almagro (Almagro), Parque Avellaneda (Parque Avellaneda) y Plaza Echeverría (Villa Urquiza). 5 y 6 de febrero: Parque Vicente López y Planes (Recoleta), Plaza Giordano Bruno (Caballito) y Plaza Ejército de los Andes (Villa Luro). Jueves 12 y viernes 13 de febrero: Plaza Matheu (La Boca), Plaza Roque Sáenz Peña (Villa General Mitre) y Parque Las Heras (Palermo). Jueves 19 y viernes 20 de febrero: Parque Lezama (San Telmo), Parque Chacabuco (Parque Chacabuco) y Plaza Juan José Paso (Colegiales).

En los Anfiteatros

Durante todos los jueves y viernes de febrero, a partir de las 17 horas, los anfiteatros renovados de la ciudad tendrán actividades pensadas para chicos de 13 a 17 años. Una mezcla explosiva de cultura urbana y pop asiático: desde batallas de freestyle, rap y breaking, hasta jornadas dedicadas al manga y el animé. Además, shows de K-pop, dibujo en vivo y retratos, es un punto de encuentro ideal para conectar con tu lado creativo. El 12 y 13 de febrero en el Anfiteatro Monseñor de Andrea (Jean Jaures y Av. Córdoba). El 19 y 20 de febrero en el Anfiteatro Plaza Irlanda (Neuquén y Almte. F. J. Seguí). El 26 y 27 de febrero en el Anfiteatro Parque Chacabuco (Curapaligüe y Zuviría).

Parque de la Ciudad en el verano en la ciudad de Buenos Aires

Este verano, el Parque de la Ciudad invita a disfrutar al aire libre con propuestas recreativas, culturales y deportivas. De martes a domingos de 10 a 20 horas entre el 16 de enero y el 13 de febrero. La entrada principal es en Av. Fernández de la Cruz 4000 (peatonal y estacionamiento). La entrada Barrio Olímpico queda en 23 de junio 4300 (sólo peatonal).

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Verano en la ciudad de Buenos Aires”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Enero 2026

Dos incendios en la zona

Parque del Arroyo Medrano

Te has perdido

Actividades Archivo Buenos Aires Verano

Verano en la ciudad de Buenos Aires

15 enero, 2026 admin
Buenos Aires Diario MBMC

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Enero 2026

15 enero, 2026 admin
Economía

Rehabilitación energética en España: cuando la política de vivienda se convierte en política económica

15 enero, 2026 admin
Belgrano R Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Farmacias Salud Venta

Farmacia Superi en Belgrano R

15 enero, 2026 admin