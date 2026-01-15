Si pasás el verano en la ciudad de Buenos Aires podés aprovechar la variedad de actividades al aire libre y propuestas para toda la familia que ofrece el Gobierno Porteño.

Afters BA

El ciclo de Intervenciones musicales que va a transformar distintos puntos urbanos en espacios de encuentro al final del día. Los miércoles de 18 a 22 horas en distintos puntos de la ciudad. El 21 de enero en San Telmo (Humberto 1° y Defensa) y el 28 de enero en Belgrano (Corredor Vía Viva).

Atardeceres

Durante tres fines de semana, de 18 a 22 horas, los parques y plazas se transformarán en espacios de encuentro, donde la música y el aire libre se convierten cada tarde en un plan a la vuelta de casa. Los sábados están orientados a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, show principal y cierre con DJ. Los domingos ofrecen una experiencia más familiar y popular, con peña, folklore y cierre con karaoke.

Además, habrá un pórtico refrescante, una zona Outfit Check con espejos, un bicicletero, freestylers y beatboxers, bailarines, burbujero, photo opportunity, foodtrucks y un patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas. El 24 y 25 de enero en el Parque Los Andes (Chacarita) y en la Plaza Irlanda (Caballito). El 31 de enero y el 1 de febrero en el Parque Rivadavia (Caballito) y en el Parque Ferroviario (Colegiales). El 7 y 8 de febrero en el Parque Los Andes (Chacarita).

Joven BA: Verano en la ciudad de Buenos Aires

Una experiencia que combina gastronomía y música en vivo con el encanto único de los atardeceres porteños junto al río. Entre las 17 y las 21 horas, el sábado 24 y domingo 25 de enero y el sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Parque Saint Tropez (Av. Costanera Obligado Rafael y La Pampa).

En las Plazas

Cada jueves y viernes de 17 a 21 horas, del 22 de enero al 20 de febrero, las plazas de la ciudad se llenan de juegos, arte y recreación con actividades pensadas especialmente para los más chicos. Una programación que incluye juegos tradicionales, activaciones en calesitas y juegos de plaza, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y acróbatas, talleres creativos y mucho más.

Jueves 22 y viernes 23 de enero: Plaza Primero de Mayo (Balvanera), Plaza Unidad Nacional (Villa Lugano) y Parque Los Andes (Chacarita). 29 y 30 de enero: Plaza Almagro (Almagro), Parque Avellaneda (Parque Avellaneda) y Plaza Echeverría (Villa Urquiza). 5 y 6 de febrero: Parque Vicente López y Planes (Recoleta), Plaza Giordano Bruno (Caballito) y Plaza Ejército de los Andes (Villa Luro). Jueves 12 y viernes 13 de febrero: Plaza Matheu (La Boca), Plaza Roque Sáenz Peña (Villa General Mitre) y Parque Las Heras (Palermo). Jueves 19 y viernes 20 de febrero: Parque Lezama (San Telmo), Parque Chacabuco (Parque Chacabuco) y Plaza Juan José Paso (Colegiales).

En los Anfiteatros

Durante todos los jueves y viernes de febrero, a partir de las 17 horas, los anfiteatros renovados de la ciudad tendrán actividades pensadas para chicos de 13 a 17 años. Una mezcla explosiva de cultura urbana y pop asiático: desde batallas de freestyle, rap y breaking, hasta jornadas dedicadas al manga y el animé. Además, shows de K-pop, dibujo en vivo y retratos, es un punto de encuentro ideal para conectar con tu lado creativo. El 12 y 13 de febrero en el Anfiteatro Monseñor de Andrea (Jean Jaures y Av. Córdoba). El 19 y 20 de febrero en el Anfiteatro Plaza Irlanda (Neuquén y Almte. F. J. Seguí). El 26 y 27 de febrero en el Anfiteatro Parque Chacabuco (Curapaligüe y Zuviría).

Parque de la Ciudad en el verano en la ciudad de Buenos Aires

Este verano, el Parque de la Ciudad invita a disfrutar al aire libre con propuestas recreativas, culturales y deportivas. De martes a domingos de 10 a 20 horas entre el 16 de enero y el 13 de febrero. La entrada principal es en Av. Fernández de la Cruz 4000 (peatonal y estacionamiento). La entrada Barrio Olímpico queda en 23 de junio 4300 (sólo peatonal).

