Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados Profesionales

Profesionales en Belgrano y alrededores

Ene 16, 2026 #Abogados, #Clasificados, #Médicos, #Odontólogos, #Profesionales, #Psicólogos
Profesionales en Belgrano y alrededores

Aquí podés encontrar Profesionales en Belgrano y alrededores, de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan). Si querés promocionar tu actividad profesional, no puede faltar tu aviso en esta sección. Para publicar en Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

AGRIMENSORES

  • INGENIERO AGRIMENSOR JOSÉ MARÍA SEOANE (MATRÍCULAS: 2910 – PCIA. BS. AS. 3634 – CABA: Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

CONTADORES

  • ESTUDIO CONTABLE: Marcelo Iglesias brinda un asesoramiento integral. Para más información lo pueden contactar por Email a: estudiomiglesias@gmail.com o por WhatsApp al: 11-5018-9544.
  • CONTADORA PAULA LARES RODRÍGUEZ (Mat: Tomo 409 – Folio 147): No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422.
  • DARIO CONSIGLIERI – CONTADOR PÚBLICO: Contador Público, asesora a Pymes, Comercios y Profesionales en los siguientes temas: Impuestos, Monotributo y Sueldos. Para más información pueden contactarlo por Email: dconsiglieri@outlook.com o por WhatsApp: 15-6140-7015.

MÉDICOS

  • Dr. FRANCISCO VILLAFAÑE: Pediatra, neonatólogo y Homeópata. Atiende en su consultorio de Amenabar 2224 (barrio de Belgrano) y también a través de Videollamadas. Si desean más información, lo pueden contactar por WhatsApp al: 11-4411-4142.
  • MÉDICO FERNANDO MARTÍN CARBALLO (M.N. 128.901): Especialista en Clínica Médica y Geriatría. Atiende: Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores. Ofrece asesoramiento a familiares de Adultos Mayores. Consultorio, Videoconsulta, Consulta a Domicilio. Para más información pueden visitar su Instagram: @fmc.medico o enviar un Email a: ferdoc27@gmail.com o mandar un mensaje por WhatsApp al: 11 6540 7604.

Más Profesionales en Belgrano y alrededores

PSICÓLOGOS

  • MARÍA GUADALUPE P. BIANCHI: Brinda apoyo psicológico online y presencial. Acompañando a personas adultas en todas las etapas de la vida. Un espacio seguro y confiable, para encontrar el apoyo real que necesitas. Email: psicomgpb@gmail.com / WhatsApp: (54 9) 11 5760 0956.
  • LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680. 
  • ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.
  • LICENCIADA ADRIANA LISONDO: Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094.
  • MIRIAM RUDAEFF: Médica Psicoanalista. Brinda atención Presencial en Belgrano y atención Online a pacientes de Habla Hispana de todo el mundo. Para más información pueden visitar su Página Web: www.miriamrudaeff.com.ar y la pueden contactar por Email: miriamrudaeff@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6537-6868.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Profesionales en Belgrano y Alrededores”

Entrada relacionada

Farmacia Superi en Belgrano R

Muebles en Belgrano

La Fiambrería del Bajo Belgrano

Te has perdido

Archivo Corte de Luz Noticias

Se cortó la luz por todos lados

16 enero, 2026 admin
Clasificados Profesionales

Profesionales en Belgrano y alrededores

16 enero, 2026 admin
Actividades Archivo Buenos Aires Verano

Verano en la ciudad de Buenos Aires

15 enero, 2026 admin
Buenos Aires Diario MBMC

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Enero 2026

15 enero, 2026 admin