AGRIMENSORES
- INGENIERO AGRIMENSOR JOSÉ MARÍA SEOANE (MATRÍCULAS: 2910 – PCIA. BS. AS. 3634 – CABA: Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.
CONTADORES
- ESTUDIO CONTABLE: Marcelo Iglesias brinda un asesoramiento integral. Para más información lo pueden contactar por Email a: estudiomiglesias@gmail.com o por WhatsApp al: 11-5018-9544.
- CONTADORA PAULA LARES RODRÍGUEZ (Mat: Tomo 409 – Folio 147): No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422.
- DARIO CONSIGLIERI – CONTADOR PÚBLICO: Contador Público, asesora a Pymes, Comercios y Profesionales en los siguientes temas: Impuestos, Monotributo y Sueldos. Para más información pueden contactarlo por Email: dconsiglieri@outlook.com o por WhatsApp: 15-6140-7015.
MÉDICOS
- Dr. FRANCISCO VILLAFAÑE: Pediatra, neonatólogo y Homeópata. Atiende en su consultorio de Amenabar 2224 (barrio de Belgrano) y también a través de Videollamadas. Si desean más información, lo pueden contactar por WhatsApp al: 11-4411-4142.
- MÉDICO FERNANDO MARTÍN CARBALLO (M.N. 128.901): Especialista en Clínica Médica y Geriatría. Atiende: Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores. Ofrece asesoramiento a familiares de Adultos Mayores. Consultorio, Videoconsulta, Consulta a Domicilio. Para más información pueden visitar su Instagram: @fmc.medico o enviar un Email a: ferdoc27@gmail.com o mandar un mensaje por WhatsApp al: 11 6540 7604.
Más Profesionales en Belgrano y alrededores
PSICÓLOGOS
- MARÍA GUADALUPE P. BIANCHI: Brinda apoyo psicológico online y presencial. Acompañando a personas adultas en todas las etapas de la vida. Un espacio seguro y confiable, para encontrar el apoyo real que necesitas. Email: psicomgpb@gmail.com / WhatsApp: (54 9) 11 5760 0956.
- LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680.
- ALQUILER DE CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS: Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información se pueden contactar por Email: lilianav468@gmail.com o por WhatsApp: 11-5927-3670.
- LICENCIADA ADRIANA LISONDO: Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094.
- MIRIAM RUDAEFF: Médica Psicoanalista. Brinda atención Presencial en Belgrano y atención Online a pacientes de Habla Hispana de todo el mundo. Para más información pueden visitar su Página Web: www.miriamrudaeff.com.ar y la pueden contactar por Email: miriamrudaeff@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6537-6868.
