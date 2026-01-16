Ayer, 15 de enero de 2026, en un día de mucho calor, se cortó la luz por todos lados. Aproximadamente a las 14:45 horas se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 usuarios.
Según informó Edenor, a los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido. A las 16:20 horas todavía había muchos usuarios afectados. En Belgrano: 36.127, en Coghlan: 1.119, en Colegiales: 11.524, en Núnez: 1.694 y en Saavedra: 3.589.
Reacción de los vecinos
Algunos vecinos reaccionaron a través de las redes sociales, aunque no todos pudieron hacerlo porque muchos usuarios ni siquiera podían entrar a Internet desde sus celulares:
- “Cada día más edificios y Edenor no inviértete en hacer nada para mejorar. Cada vez, vamos a estar peor”.
- “Quiero que vuelva la luz. Saludos a todos desde Freire y La Pampa”.
- “Los servicios eléctricos son desastrosos desde que tengo memoria. Nunca reinvierten solo arreglan”.
- “En Belgrano R estamos sin luz”.
- “En Villa Urquiza tampoco tenemos luz”.
- “En Núñez regresó el suministro 15:38 horas”.
- “Todo Belgrano sin luz, pero sorprendentemente los semáforos de Cabildo y Juramento funcionaban”.
- “Es por la alta demanda, es verano y hay mucha gente necesitando energía. Lo bueno sería que todo esté previsto para las altas demandas de esta época del año”.
- “En Colegiales volvió la luz a las 16.25 horas”.
