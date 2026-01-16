Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Corte de Luz Noticias

Se cortó la luz por todos lados

Ene 16, 2026 #Cortes de Luz, #Edenor, #Luz, #Sin Luz
Se cortó la luz por todos lados

Ayer, 15 de enero de 2026, en un día de mucho calor, se cortó la luz por todos lados. Aproximadamente a las 14:45 horas se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 usuarios.

Según informó Edenor, a los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido. A las 16:20 horas todavía había muchos usuarios afectados. En Belgrano: 36.127, en Coghlan: 1.119, en Colegiales: 11.524, en Núnez: 1.694 y  en Saavedra: 3.589.

Reacción de los vecinos

Algunos vecinos reaccionaron a través de las redes sociales, aunque no todos pudieron hacerlo porque muchos usuarios ni siquiera podían entrar a Internet desde sus celulares:

  • “Cada día más edificios y Edenor no inviértete en hacer nada para mejorar. Cada vez, vamos a estar peor”.
  • “Quiero que vuelva la luz. Saludos a todos desde Freire y La Pampa”.
  • “Los servicios eléctricos son desastrosos desde que tengo memoria. Nunca reinvierten solo arreglan”.
  • “En Belgrano R estamos sin luz”.
  • “En Villa Urquiza tampoco tenemos luz”.
  • “En Núñez regresó el suministro 15:38 horas”.
  • “Todo Belgrano sin luz, pero sorprendentemente los semáforos de Cabildo y Juramento funcionaban”.
  • “Es por la alta demanda, es verano y hay mucha gente necesitando energía. Lo bueno sería que todo esté previsto para las altas demandas de esta época del año”.
  • “En Colegiales volvió la luz a las 16.25 horas”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Se cortó la luz por todos lados”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos relacionados con Belgrano, Colegiales, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra. al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Verano en la ciudad de Buenos Aires

Dos incendios en la zona

Parque del Arroyo Medrano

Te has perdido

Archivo Corte de Luz Noticias

Se cortó la luz por todos lados

16 enero, 2026 admin
Clasificados Profesionales

Profesionales en Belgrano y alrededores

16 enero, 2026 admin
Actividades Archivo Buenos Aires Verano

Verano en la ciudad de Buenos Aires

15 enero, 2026 admin
Buenos Aires Diario MBMC

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Enero 2026

15 enero, 2026 admin