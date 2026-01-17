Pablo Bereciartua, Ministro de Infraestructura Porteño, en sus redes sociales cuenta la siguiente historia: Hoy todos la conocen por sus bares, su vida nocturna y sus restaurantes. Pero Las Cañitas nació con un ADN militar que todavía se puede ver en sus calles.

Un poco de historia

Su nombre viene de una antigua quinta a orillas del arroyo Maldonado, donde crecían cañaverales. En 1897 se instaló allí la Sastrería Militar, que confeccionaba uniformes, insignias y hasta la banda presidencial. Años después, en 1913, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, creado por Santiago de Liniers y comandado por Cornelio Saavedra, se asentó en la zona de los antiguos Cuarteles Maldonado.

En 1924, el entonces ministro de Guerra Agustín P. Justo destinó los terrenos de la vieja Sociedad Sportiva al Campo Hípico Militar, donde se practicaba equitación y polo, dando origen al actual Campo Argentino de Polo, conocido como la “catedral mundial del polo”. Ya siendo presidente, Justo inauguró en 1939 el Hospital Militar Central, que sigue siendo el centro de salud más importante del Ejército Argentino.

Durante gran parte del siglo XX, Las Cañitas fue un verdadero barrio militar, y recién en los años ’90 cambió su fisonomía para convertirse en el polo gastronómico y nocturno que todos conocen. Hoy, la Ciudad continúa mejorando la zona con más iluminación LED, espacios verdes, postas deportivas, estaciones de Ecobici y mayor presencia policial. Las Cañitas cambió, pero su historia sigue viva entre los muros de sus viejos cuarteles.

