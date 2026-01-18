Si tenés algo para vender que me pueda interesar, yo te lo compro:

COMPRAMOS ANTIGÜEDADES DE TODO TIPO: Relojes, joyas, diseño, adornos y más. Pueden realizar sus consultas por WhatsApp a Silvina: 15-5134-9538.





Relojes, joyas, diseño, adornos y más. Pueden realizar sus consultas por WhatsApp a Silvina: 15-5134-9538. PRINCE COMPUTACIÓN: Compra y venta de computadoras. También notebooks, componentes y LED. Además se reparan monitores LED y se realiza servicio técnico en el día. Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro. Email: princecomp2002@yahoo.com.ar / WhatsApp: 11-6576-6622.





Compra y venta de computadoras. También notebooks, componentes y LED. Además se reparan monitores LED y se realiza servicio técnico en el día. Dirección: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 82 Planta Alta Galería Rio de Janeiro. Email: princecomp2002@yahoo.com.ar / WhatsApp: 11-6576-6622. COMPRO ANTIGÜEDADES AL CONTADO: Al mejor precios. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por Email: trinidadborgobello@gmail.com o por WhatsApp: 11-6901-7641.





Al mejor precios. Muebles en todos los estilos, antiguos y modernos. Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros, arañas. muebles de jardín, etc. Casas completas. Tasaciones a domicilio. Seriedad y Seguridad. Absoluta reserva. Capital, Provincia e Interior del País. Para más información comunicarse con María Trinidad Borgobello por trinidadborgobello@gmail.com o por 11-6901-7641. VILDEX: Compramos tus joyas. Av. Cabildo 3115, Núñez. WhatsApp: 11-2473-3483.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Compro”