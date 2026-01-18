Muchos vecinos se quejan por los dueños que llevan a sus perros sueltos por las calles de Buenos Aires. Es importante recordar que cuando se pasea las mascotas en el espacio público, hay que hacerlo siempre con correa, collar o pretal, y bozal (en caso de ser agresivo) para evitar que deambule libremente y se pierda. También para prevenir que se lastime o lastime a otros.

En las redes sociales hay infinidad de publicaciones de mascotas perdidas. Por eso es importante que el perro o gato tenga siempre un collar con una chapita en la que se pueda leer su nombre y un número de teléfono. Así, en caso de que se pierda, el que lo encuentre podrá contactar a su dueño.

Aunque algunos sostienen que pisar merd trae buena suerte, la realidad indica que no es tan así. La materia fecal depositada en las veredas de la ciudad contiene muchos parásitos transmisibles al hombre. Las parasitosis del perro que más afectan nuestra salud son: Toxocara canis, Ancylostomídeos y Echinococcus granuloso. Si no se limpia, la caca puede ser arrastrada por las lluvias o lavado de veredas hacia las alcantarillas y contaminar el agua. También puede ser disecada por el sol y transportada por el viento en forma de polvo acarreando huevos de parásitos, bacterias y alérgenos, que son peligrosos para la salud.

Si una persona pisa la caca, puede transportar en la suela de sus zapatos parásitos y bacterias, que luego desparramará por diferentes lugares y hasta en su hogar. Por día se recogen de las calles de la ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de caca canina. Los dueños tienen la obligación de llevar una bolsa, recoger la caca de sus perros, y tirarla al contenedor negro.

