Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Clasificados

Promocionar un producto o servicio

Ene 19, 2026 #Clasificados, #Promoción, #Promocionar un producto o servicio, #Publicidad
En Mi Belgrano ofrecemos diferentes opciones para promocionar un producto o servicio.

Diario Mi Belgrano

Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón) y de la Comuna 14 (Zona de Las Cañitas y alrededores). 

Edición de papel: con una tirada mensual de 5.000 ejemplares, se distribuye en domicilios particulares y en comercios: Greco Pastas (Av. Crámer 3501), West (V. de Obligado 1974), Viejo Timón (Rivera 5300 – V. Urquiza), Telecentro Bel (Echeverría 1340), Prince Computación (Ciudad de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro), Leocan (La Pampa 2755 y Manuel Ugarte 2226), ZIA DORITA (Echeverría y Amenábar).        

Edición digital: Alrededor de 5000 ejemplares online por mes se leen en PCs, Tablets y Celulares. La edición Online se distribuye en formato PDF por Email, Whatsapp y se puede bajar desde: https://www.mibelgrano.com.ar/category/ediciones-de-2026/

Web Mi Belgrano

Mensualmente navegan por www.mibelgrano.com.ar en búsqueda de información y ofertas, alrededor de 10.000 personas. En Mi Belgrano Clasificados los profesionales, emprendimientos, comercios y empresas, promocionan sus productos y/o servicios.

Instagram para promocionar un producto o servicio

Nuestra cuenta de Instagram @mibelgrano  tiene más de 17.000 seguidores. Los vecinos nos envían fotos con reclamos, y propuestas. También publicamos posteos e historias destacadas con publicidades.

Para publicar en Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 15-4409-3466 o completando el siguiente formulario:

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

